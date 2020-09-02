الفاسد خاف من الفضيحة.. كشف لغز العثور على جثة نائب مدير بنك بنهر النيل

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة نائب مدير أحد البنوك بالمنيا بنهر النيل .





البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المنيا بتاريخ 24 الجارى باصطدام سيارة ملاكى قيادة (نائب مدير أحد البنوك فرع المنيا - مقيم بدائرة القسم ) بعدد ( 5 سيارات ) متوقفة على جانب طريق كورنيش النيل دائرة القسم وتصالح مالكى تلك السيارات معه، والعثور فى وقت لاحق على جثة (نائب مدير البنك المذكور ) بنهر النيل بدائرة القسم وإنتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وإتهام مدير البنك لنائبه المذكور باختلاس مبلغ ( مليون و500 ألف جنيه) .





تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا توصلت جهوده إلى أن ( نائب مدير البنك المتوفى ) كان يقوم بالاستيلاء من البنك على مبالغ مالية واستبدالها بعملات نقد أجنبى لتحقيق هامش ربح شخصى يتحصل عليه من فرق الأسعار خارج التعاملات البنكية مستغلًا طبيعة عمله وإتفاقه بتاريخ الواقعة مع ( عاملين - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا ) على استبدال مبلغ مالى من العملة المحلية إلى العملة الأجنبية.





فقام المتوفى بالاستيلاء على المبلغ المشار إليه بمعاونة العاملين، ولدى قيامهم بعملية تسليم وتسلم مع أحد الأشخاص قام الأخير بمغافلتهم والاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه وهرب بسيارته مما دعى المتوفى والعاملين بإستقلال سيارته ومحاولة اللحاق به فإصطدم بعدد من السيارات المتوقفة ولخشية افتضاح أمره وتعرضه للمساءلة القانونية قام بإلقاء نفسه بالمجرى المائى لنهر النيل .





كما توصلت التحريات إلى أن ( عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب ) وراء إرتكاب واقعة الاستيلاء على المبالغ المالية من المتوفى .





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم ، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وأضاف العاطل بسابقة إجراء عمليتين سابقتين لتلك الواقعة لكسب ثقتهم وبتاريخ الواقعة تمكن من مغافلتهم والإستيلاء على المبلغ المشار إليه والهرب ، وتم بإرشاده ضبط مبلغ ( مليون و200 ألف جنيه ) وقرر أنها ذات المبالغ المستولى عليها من المتوفى.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .