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حوادث

عايرته بسوء سلوك شقيقته.. تفاصيل ذبح شاب لشقيقتين بـ جزيرة مطيرة بقنا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:10 م
صدى البلد
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يوسف رجب

بعد أسبوع من الغموض الذى أحاط بجريمة ذبح شقيقتين بقرية جزيرة مطيرة، وتغير بوصلة الإتهام عدة مرات، توصلت جهود أجهزة الأمن بقنا، إلى أن شابا من أبناء القرية مقيما بمدينة أبو سمبل فى أسوان وراء ارتكاب الجريمة.


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الشاب المتهم أدلى بأسباب، واهية دفعته لارتكاب جريمته البشعه، دون شفقة أو رحمة بالفتاة التى حدث بينه وبينها خلاف أو شقيقتها الصغرى التى ليس لها أى دخل سوى أنها شاهدة على جريمة قتل شقيقتها أمام عينيها.


وقال المتهم في اعترافاته: "عايرتنى بسوء سلوك شقيقتى"، كانت تلك الجملة التى دفعت الشاب المتهم لتدبير خطة محكمة لقتل المجنى عليها والتخلص منها بطريقة بشعة استنكرها الجميع، أدلى بها أمام أجهزة الأمن.


وبعد اعترافات الشاب بارتكابه للجريمة، اصطحب فريق من النيابة العامة، المتهم وسط حراسة مشددة، إلى موقع ارتكاب الجريمة، لتمثيلها مرة أخرى ومطابقتها مع أقواله.


الخيط الأبرز فى القضية، وفقًا لما أكده الأهالى، كان شابا أبكم، شاهد على المتهم، أثناء مغادرته للقرية فى وقت مبكر، صبيحة يوم ارتكاب جريمة ذبح الشقيقتين، فأدلى بشهادته أمام أجهزة الأمن، التى توصلت فيما بعد لهوية المتهم.


كان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا مساء الخميس الماضي، من مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بعثور أهالي قرية جزيرة مطيرة على ن 18 عامًا، و شقيقتها ن 13 عامًا، مذبوحتين و مقيدتين بالحبال ومقطوع لسان إحداهما داخل منزلهما.


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وخلال تحريات المباحث، تم التوصل إلى أكثر من رواية حول الجريمة، سرعان ما يتم نفيها لتظهر رواية جديدة، بدأت باتهامات غير صحيحه حول سلوك الشقيقتين، ثم واقعة ضرب الشقيقة الكبرى لأحد زملائها في العمل و إهانته أمام الناس، و بينهما روايات أخرى، لتنتهى القصة بالمتهم الشاب الذى استغل إقامته خارج القرية ليرتكب الجريمة.

عايرته بسوء سلوك شقيقته.. تفاصيل ذبح شاب لشقيقتين بـ جزيرة مطيرة بقنا
عايرته بسوء سلوك شقيقته.. تفاصيل ذبح شاب لشقيقتين بـ جزيرة مطيرة بقنا
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