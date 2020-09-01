محافظ قنا يقرر نقل 3 مهندسين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط ويحيلهم للتحقيق

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، نقل 3 مهندسين من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط.





كما قرر محافظ قنا، إحالتهم للتحقيق وذلك لإصدارهم ثلاث رخص مبان بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.





ووجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق.





وأكد الداودي، أن المحافظة تتصدى بكل حزم لكافة أشكال الفساد المالي و الإداري و يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات مرتكبة والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين.





يذكر أن محافظة قنا، شهدت ضبط و إحالة عدد من المخالفين للشئون القانونية و النيابات المختصة، للتحقيق معهم بشأن عدد من المخالفات.





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