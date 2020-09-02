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حوادث

الداخلية تنفى القبض على مستريح جديد بطنطا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:13 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية ما تناوله أحد برامج "التوك شو" وما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "ضبط مستريح جديد بعد الإستيلاء على ملايين الجنيهات ومحاولة الهرب بطنطا".

تبين من الفحص أنه أثناء سير إثنين من مندوبى المبيعات يستقلان إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، شاهدا مندوب مبيعات آخر مستقلًا سيارة أخرى فحاولا إيقافه، وذلك لوجود خلافات تجارية بين الطرفين على مبلغ مالى، وأثناء ذلك إصطدمت السيارتان ببعضهما ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بهمادون وقوع ثمة إصابات.

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى عدم صحة ما تم تداوله بالخبر جملةً وتفصيلًا.
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