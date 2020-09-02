AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

مراكز تنمية مواهب.. خطة الثقافة لمحاربة الإرهاب في شمال سيناء

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:26 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
تعتني وزارة الثقافة بمدينة شمال سيناء إعتناء خاص، لنشر التنوير، والمعرفة ورفع الوعي، للتصدي للأفكار الظلامية، والإرهاب، وذلك من خلال تطوير المواقع الثقافية، وإقامة العشرات من الفعاليات الكبرى بالمدينة، لتكون سلاحًا فكريًا في مواجهة الجماعات الإرهابية.

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنه يعمل في الوقت الحالي على تزويد المكتبات في شمال سيناء بالعديد من الإصدارات الخاصة بالهيئة، وقطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، بالإضافة إلى تخصيص نادي للأدباء في مكتبة الطفل والشباب بقرية النجاح بمدينة بئر العبد.

وأضاف عواض، أنه سيتم دعم أعمال المشغولات اليدوية والحرف التراثية التي ينفذها أبناء المنطقة من خلال تنظيم لهم معارض، فضلًا عن تجهيز برنامج ثقافي فني لقصر ثقافة العريش المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة، ليكون منارة ثقافية في مواجهة الظلام.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت خلال اليومين الماضيين، عن تجهيز قصر ثقافة العريش، مؤكده على إجراء تطوير ورفع كفاءة وافتتاح عدد من المشروعات الثقافية والفنية خلال شهر أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن محافظة شمال سيناء تزخر بالمثقفين والمبدعين.

كما أعلنت الوزارة تأسيس مركزا لتنمية الموهوبين والنابغين في شتى مجالات الإبداع الفني والثقافي بقصر ثقافة العريش عقب افتتاحه إلى جانب إعداد برامج للتدريب علي الحرف البيئية والتراثية ودعم أندية شعراء البادية تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، كما وجهت بجمع التراث السيناوي من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة وتكثيف الأنشطة الإبداعية في المحافظة.
 
قصر ثقافة العريش يقع على مساحة  1900 م2 ويضم دور أرضي وطابقين ويحتوي الدور الأرضي على المدخل الرئيسي ويتفرع إلى ثلاثة اتجاهات الأمامي يؤدي إلى صالة المسرح والآخران للطرق الجانبية المؤدية لسلالم الأدوار العلوية، وتتسع صالة المسرح لعدد 250 مقعدا إلى جانب غرف الخدمات وقاعة كبار الزوار والمكاتب الإدارية ، مخزن للديكور، معرض للفنون وغرفتين للفنانين.

ويقسم الدور الأول لثلاثة مناطق منفصلة هي منطقة المدرجات البلكون وتتسع لعدد 150 مقعدا ، 4 غرف إدارية ، منطقة الأنشطة مكونة من 13 غرفة هي الديمر، 2 غرفة إدارية و10 غرف للأنشطة والفنون منها نادي تكنولوجيا المعلومات، مكتبة للطفل، قاعة للندوات وقاعة للموسيقى والاستماع ، أما الدور الثاني مقسم إلى ثلاثة مناطق الأولى إدارية وتحتوي على عدد 5 غرف إدارية، المنطقة الثقافية تضم قاعة للتدريب الفني ومكتبة والمنطقة الثالثة للخدمات وتشمل غرفتين للمخازن بالإضافة إلى غرفة الإسقاط .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكاية قصر ثقافة.. "القناطر الخيرية" صرح ثقافي في مواجهة الإرهاب بتكلفة 50 مليون جنيه

وزيرة الثقافة: سيناء أحد الرموز البارزة للهوية المصرية وأرضها تحمل إرثا ثقافيا مميزا

شوشة: افتتاح قصر ثقافة العريش خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء أعمال التطوير

نائب محافظ شمال سيناء ورئيس هيئة قصور الثقافة يتفقدان مبنى قصر ثقافة العريش

الانتهاء من 98% من أعمال تطوير قصر ثقافة العريش وافتتاحه قريبا.. تفاصيل

بعد إغلاق استمر 10 سنوات.. رئيس قصور الثقافة: برنامج لتشغيل فرع العريش

ترشيحاتنا

شوبير: فيفا سيعاقب اتحاد الكرة بسبب أزمة كهربا مع الزمالك

بعد تصدرها تريند.. 10 صور لـ حنان مطاوع تبرز أنوثتها باحتشام

حكم من يرفض أن يسامح كل من أذاه فى حياته

ترشيح السيسي وسلفا كير والبرهان لجائزة نوبل بعد توقيعهم اتفاقا للسلام في السودان

استشارى صحة عامة: ظهور فصيل جديد من فيروس كورونا بمصر.. فيديو

السعودية تسمح بالسفر لهذه الفئات خارج البلاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان سماوي مكشوف.. أنغام تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

صحة ولياقة.. أفضل الدراجات الهوائية وأسعارها فى مصر