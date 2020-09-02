بإشراف الهضبة.. دينا الشربيني تنتهي من "30 مارس"

فيلم "30 مارس"، تأليف حميد المدنى، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى.



كما يشارك في البطولة صبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ومجموعة من ضيوف ‏الشرف.



وكان "صدى البلد" علم من مصدر خاص بالفيلم أن مدير أعمال الهضبة عمرو دياب كان يحرص على مرافقة دينا الشربيني بشكل دائم أثناء التصوير بشكل يوحي بأن هذا العمل كان تحت إشراف الهضبة.