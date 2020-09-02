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محذرة مرضى السرطان من الأحمر.. استشاري طاقة: اللون الأخضر يتناسب مع كل الطبقات والأبيض دليل على الثقة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قالت لبنى أحمد ، استشارى العلاج بالطاقة الحيوية والاحجار الكريمة، إن اللون الأخضر من الألوان التي تصل لجميع الطبقات ، ويتوافق مع جميع الحالات النفسية والجسدية ، موضحة أن هذا السبب يجعل اللون الأخضر يمثل الغالبية العظمى على الأرض.

وأَضافت لبني أحمد ، خلال حوارها لـ برنامج " السفيرة عزيزة" ، المذاع على فضائية دي إم سي ، أن الألوان الغامقة ، تدل على الرغبة في الاختباء، وعدم الظهور .

وأشارت استشاري الطاقة، إلى أن الأسود والأبيض يحملان جميع درجات الألوان ، موضحة أن اللون الأبيض يوحي بالشجاعة وحب الظهور، والعكس بالنسبة للون الأسود.

وأوضحت "أحمد" ، أن هناك بعض البلاد، ترتدي الأبيض في الجنازات، كإحساس بالقرب من الله، وانعكاسا لطاقة الرضا .

ولفتت "أحمد" ، أن علم الألوان علم قديم وليس جديد ، محذرة مرضى السرطان من اللون الأحمر في المجال المحيط ، لأنه يرفع من معدل طاقة المرض.
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