AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمرو دياب يطرح كليب يوم تلات.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:04 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
طرح النجم عمرو دياب عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" كليب أغنيته "يوم تلات" التي صدرت في ألبومه الأخير "سهران".


ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلاته المصورة سينمائيا، وصور الأغنية بتقينات سينمائية، على شواطيء الساحل الشمالي.

يوم تلات كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي واصدرت في ألبوم سهران. 

ومن ناحية أخرى مازالت أغنية "أماكن السهر" للهضبة تحقق نجاحا كبيرا يوما بعد الآخر حيث قارب عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب من ٧ ملايين مشاهدة خلال الأسبوع الأول من طرحها.

وتصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعا على تطبيقات الموسيقى المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يا بلدنا يا حلوة.. التعاون الـ 50 بين عمرو دياب والشاعر تامر حسين

عمرو دياب يحمل دينا الشربيني خلال تصوير أغنيته الجديدة أماكن السهر.. فيديو

ملاحظات على كليب عمرو دياب أماكن السهر.. خفة ظل دينا الشربيني وأناقتها.. الهضبة يعيد روح التسعينيات إلى جمهوره

عمرو دياب يطرح كليب "زي ما أنتِ".. فيديو

عمرو دياب يطرح كليب عم الطبيب من ألبوم سهران.. شاهد

بعد طرح كليب عم الطبيب.. عمرو دياب يتصدر ترند تويتر

ترشيحاتنا

نائبة: إلغاء امتحانات الـ SAT كارثي ويفقد مصر قوتها داخليا وخارجيا.. فيديو

دعاء النبي لتسكين الألم.. ردد هذه الكلمات

بكاش مايوه شفاف.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

خاص | سر تأخر عودة إليو ديانج من مالي إلى القاهرة

الحكومة تستعرض الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح للعام المالي 2019/ 2020

خلطة زيوت لتكثيف الشعر

AdvertisementS

تهرب من دفع 11 مليار جنيه .. حبس صلاح دياب 15 يوما في قضايا استيلاء على أراضي وتهرب من ضرائب

السيسى يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب وضمان سلامتهم خلال العام الدراسي الجديد

تعليم النواب تطالب بتخفيض أيام الدراسة ووجود 20 طالبا بالفصل

صفعة كبرى.. الكونجرس يكشف عقوبة أمريكية ضخمة لـ إثيوبيا بسبب سد النهضة

قبل انتهاء فترة التصالح.. كيف تنقذ وحدتك المخالفة من الإزالة في 10 خطوات.. تفاصيل

جريمة مخلة بالشرف .. أحمد موسى يعلق على حبس صلاح دياب

عودة المدارس.. أحمد موسى يعلن الحل لمنع انتشار كورونا بين الطلاب

الموجة الثانية لكورونا في مصر.. توجيهات رئاسية جديدة بشأن الفيروس

غضب عارم فى هيدرسفيلد .. ميدو يصدم رمضان صبحي بعد تسريب صوره بـ تيشيرت بيراميدز

مين يقدر على كهربا.. بصق وإهانة.. الزمالك يعفو والأهلي يعلق الفلكة

الملك سلمان يبعث برسالة عاجلة إلى ولي عهد الكويت

الرئيس السيسي يتصدر القائمة.. أبرز المرشحين لـ جائزة نوبل للسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختيارها ضمن أفضل مطربي العام .. 20 صورة تكشف أناقة إليسا

خلطة لـ علاج الضعف الضعف الجنسي بمكونات طبيعية

أخطاء في ارتداء الجينز.. للرجال والنساء