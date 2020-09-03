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ديني

حال عدم حضور الخطبة .. المفتي: تحسب لك صلاة الجمعة في حالة واحدة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
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محمود ضاحي
ما القدر الذي إذا أدركه المصلي مع الإمام من صلاة الجمعة يكون مدركًا لها.. سؤال ورد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية .


أوضح المفتي، في فتوى له، أنه إذا لحق المأمومُ الإمامَ قبل الرَّفع من ركوع الرَّكعة الثانية من صلاة الجمعة ولو بقدرِ تسبيحةٍ واحدةٍ يقولها في الركوع؛ فإنه بذلك قد أدرك الجمُعةَ؛ فيقوم بعد تسليم الإمام ويكمل ركعةً منفردًا.

وأضاف:  أما إذا دخل مع الإمام بعد أن انتهى من ركوع الركعة الثانية فإنه والحالة هذه يُتِمُّ الصلاة ظهرًا أربعًا من غير أن يستأنف لذلك نيةً جديدة، وهذا ما عليه الفتوى أخذًا برأي جمهور الفقهاء، خلافًا لما عليه العمل في مذهب السادة الحنفية من إدراك الجمعة بإدراك الإمام في التشهد أو في سجدتي السهو. 


جدّد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تأكيده على جميع الأئمة بضرورة الالتزام التام بموضوع خطبة الجمعة والوقت المحدد لها بعشر دقائق مراعاة للظروف الراهنة، والعمل على التنبيه والتنبه المستمر سواء في صلاة الجمعة أم في سائر الصلوات لمتابعة التطبيق التام لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة علامات التباعد.

وناشد الوزير، في بيان، اليوم الأربعاء، جميع المصلين الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، حتى تستطيع الوزارة بفضل الله عز وجل مواصلة مسيرة فتح المساجد. 

كما أكد جمعة، استمرار جميع الإجراءات الوقائية من عدم فتح المجال لزيارة الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنائز أو أي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، وعدم فتح دورات المياه، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بعشر دقائق، وتعليق الدروس والندوات وعدم السماح بإقامة أي أمسيات دينية أو ابتهالية أو خلافه. 

وقال وزير الأوقاف، إنه في ظل الظروف الراهنة لا حرج على من يصلي الجمعة ظهرًا في بيته سواء أكان من كبار السن أم من أصحاب الأمراض المزمنة أم كان ذاك تخوفًا من الإصابة بفيروس "كورونا" أو تحوطًا من الإصابة به، أم كان ذلك بنية عدم إحداث تزاحم في ظل هذا الفتح الجزئي للمساجد، إلى أن يأذن الله (عز وجل) بزوال الداء وفتح المساجد فتحًا كليًا كاملًا، نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين. 

ووجه الوزير، جميع قيادات الوزارة وأجهزة المتابعة والتفتيش بمتابعة التنفيذ بدقة ورفع أي مخالفة لرئيس القطاع الديني، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في أي مخالفة تصلها، وأنه أعطى تفويضا لمديري المديريات في غلق أي مسجد لا يلتزم المصلون فيه بالإجراءات الاحترازية التزامًا تامًا، وإحالة أي إمام يتجاوز الوقت المحدد للخطبة بعشر دقائق إلى التحقيق بديوان عام الوزارة، وإلغاء تصريح أي خطيب مكافأة أو متطوع يتجاوز الوقت المحدد لخطبة الجمعة، وإعلام رئيس القطاع الديني بالإلغاء لتعميمه على جميع المديريات وعدم السماح له بصعود أي منبر، فالوقت والظرف لا يحتملان أي مخالفة.
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