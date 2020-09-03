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سيارات

بيجو تكشف على سياراتها الجديدة 5008 ..صور

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:50 م
بيجو 5008
بيجو 5008
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أماني نوار
أزاحت بيجو الستار عن سيارة  5008 2021 فيس ليفت، وذلك بعد الكشف عن شقيقتها الصغري 3008 فيس ليفت ، بتحديثات خارجية مشتركة بين الاثنين، مثل المصابيح الامامية ، والخلفية بتقنية LED  وتصميم جديد للشبك الأمامي.


وسنجد أن التحديثات الداخلية، سنرى أن السيارة من الداخل فيها عدادات رقمية 12.3 إنش، وشاشة لمسية 10 إنش للنظام الترفيهي ويعض الخيارات الأنيقة مثل لمسات الكانتار فاخرة سوداء وجلود " نابا". 

وأضافت بيجو أنظمة سلامة جديدة لـ5008 المحدثة، مثل الجيل الجديد من التقنية الفرامل الاوتوماتيكي للطوارئ والتحذير من مغادرة حارة الطريق، والرؤية الليلية ووقف وتشغيل المحرك أوتوماتيكيا.


أما بالنسبة للمحركات  فتأتي السيارة بمحركات بنزين 3  سلندر سعة 1.2 لتر ، وآخر 4 سلندر سعة 1.6 لتر، بالإضافة إلى محرك ديزل 4 سلندر سعة 1.5 لتر، وآخر 4 سلندر سعة 3.0 لتر  وستصل هذه السيارة للسوق العالمية قبل 2020 يذكر أن  بيجو الستار  كشفت عن سياراتها، العصرية " 3008 " التي تم تصنيفها من أجل سيارات الكروس أوفر هذا العام.

وتتميز السيارة الجديدة بتصميم أمامي، وشبكة عريضة وفتحات هوائية كبيرة يعلوها مصابيح فريدة الشكل، تنحدر على جانبيها خطين مضيئين عموديا.
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