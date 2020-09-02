رسميا.. انطلاق بيجو 3008 موديل 2021 بتحديثات منتصف العمر.. صور

أعلنت رسميا شركة بيجو لصناعة السيارات الفرنسية عن سيارتها بيجو 3008 موديل 2021 بتحديثات منتصف العمر، من نوع السيارات الكروس اوفر .

وأوضحت شركة بيجو أن سيارتها الجديدة ستتمتع بالحصول على تصميم أكثر عصرية، ومستوى أعلى من الراحة في المقصورة على صعيد التقنيات والأمان وخيارات متنوعة للأداء.

وحصلت السيارة بيجو 3008 موديل 2021 على تصميم خارجى مميز، حيث امتلكت واجهة أمامية جديدة تشمل مصابيح أمامية مع أضواء نهارية تمتد حتى أسفل الواجهة، بالإضافة إلى شعار 3008 فوق شعار الشركة.

بالإضافة إلى اختيار العميل للونين من الطلاء الخارجي، بالإضافة إلى الحزمة السوداء، التي تتميز بتصميم داكن اللون للشبك الأمامي والشعارات ورفارف العجلات وقضبان السقف وغيرها، وتكتمل الحزمة مع جنوط خاصة باللون الأسود مقاس 19 بوصة.

اما عن دواخل السيارة فقد تم تحديث نظام i-Cockpit الترفيهي مع شاشة لمس أكبر مقاس 10 بوصات، والتي تأتي مصحوبة مع 7 أزرار أنيقة باللون الأسود للتحكم بالراديو ونظام التكييف ونظام الملاحة وإعدادات المركبة والهاتف الذكي، وسيحصل السائق على شاشة عدادات رقمية بالكامل مقاس 12.3 بوصة تضفي على لوحة القيادة مظهرًا فائق التطور.

وتستمد السيارة بيجو 3008 الجديدة قوتها من خلال خيارات متنوعة للأداء، بدايةً من محرك توربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان مرتبط مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو أوتوماتيكي من 8 سرعات، ومحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 180 حصان مرتبط مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي، بالإضافة إلى محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 130 حصان مع ناقل يدوي أو أوتوماتيكي.

بالإضافة إلى فئتين تعملان مع محرك هجين، الأولى تعتمد على نظام الدفع الأمامي وتصل قوتها الإجمالية إلى 225 حصان مع عزم دوران 360 نيوتن-متر، وتنطلق من 0 إلى 100 كلم/سا خلال 8.7 ثواني، مع سرعة قصوى تبلغ 225 كلم/سا.

أما الفئة الثانية، التي تعتبر الأعلى بين فئات 3008، فتأتي حصرًا مع نظام الدفع على جميع العجلات وتصل قوتها الإجمالية إلى 300 حصان و 520 نيوتن-متر من عزم الدوران، وبالتالي تتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا خلال 5.9 ثواني قبل أن تصل إلى سرعة قصوى قدرها 235 كلم/سا.