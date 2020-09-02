أسعار البطة والبومة والكريستالة والشارك أشهر سيارات ميتسوبيشي

نجحت شركة ميتسوبيشي اليابانية في غزو الأسواق العالمية والسوق المصري أيضا لأنها تشتهر واعتماديتها وقوة تحملها، لذلك يفضل محبو السيارات اقتنائها .

وخلال السطور التالية نطرح عليكم افضل 4 طرازات من الموديل لانسر الشهير فى مصر ومواصفاته ومتوسط اسعارها فى سوق السيارات المستعملة .

اولا : لانسر البطة

طرحت شركة ميتسوبيشي طراز لانسر الذي تم تسميته فى مصر بالبطة من عام 1991 و توقف تقديمها في 1995 وحملت محركات متنوعة ، و ظهر خارج مصر هاتشباك و ليفت باك وسيدان وحمل محركات تتنوع بين 1200 حتى 1800 سي سي ولكن أشهر محركات السيارة المحرك 1300 و1500 سي سي.

وتتمتع لانسر البطة بقدرتها على التحمل كما أنها سيارة سريعة وموفرة في البنزين حتى مع تشغيل التكييف الذي يعتبر تكييف مميز كما أنها مريحة في الداخل ولا تسبب متاعب للركاب .

بالاضافة الى توفر قطع غيارها بأسعار معقولة ومناسبة كما أنها ثابتة على الطريق وسريعة في نفس الوقت ، كما يمكن التعديل في السيارة بسهولة واضافة مزيد من مواصفات القوة عليها

ويبلغ متوسط سعر السيارة في سوق السيارات المستعملة المصرى من 50 الف جنيه الى 80 الف جنيه .





ثانيا : لانسر البومة

طرحت ميتسوبيشي لانسر بوما في عام 2004 واستمرت في صورتها حتى عام 2012, وتعتبر هذه السيارة من أكثر سيارات لانسر انتشارًا في مصر بجانب الكريستالة وتعرف باسم لانسر GLX .

كما أن السيارة تتلاءم مع مواصفات السوق المصري من حيث الطرق وصعوبتها والحاجة للوفر في استهلاك الوقود والتجاوب مع أنواع البنزين المتوفرة في السوق المصري وتعتبر السيارة سيارة عائلية تتوفر بسعر مناسب .

ويبلغ متوسط سعر السيارة في سوق السيارات المستعملة المصرى من 100 الف جنيه الى 200 الف جنيه .





ثالثا : لانسر كريستالة

تنتشر سيارة لانسر كريستالة في السوق المصري، فهي من السيارات الاعتمادية، حيث تم تزويد النسخة المصرية منها بموتور 1300cc بقوه 83hp وهو موتور متواضع جدا وبدائي ولكنه كان اعتماديا جدا ويحقق معادلة صعبة للمصريين .

ولكن اشتهرت السيارة فى مصر بفئة الشباب ، حيث ان معظم الشباب الهاوى للسيارات يعشق هذه السيارة لسهولة تظبيتها والتحكم فى محركاتها بسبب شكلها الشبابى .

ويبلغ متوسط سعر السيارة في سوق السيارات المستعملة المصري من 70 الف جنيه الى 150 الف جنيه .





رابعا : لانسر شارك

تشتهر السيارة لانسر شارك واعتماديتها وقوة تحملها، لذلك يفضل محبو السيارات اقتنائها ، حيث تعمل بنظام الجر الأمامي وتم تزويدها بمحرك رباعي الأسطوانات تبلغ سعته 1600 سي سي قوته الحصانية 117 حصانا.

وتاتى السيارة بالأبعاد التالية: الطول 4570 مم العرض 1760 مم الارتفاع 1490 مم قاعدة العجلات 2635 مم فيما يبلغ وزنها 1245 كجم وسعة خزان الوقود 59 لترا.

ومتوسط استهلاك الوقود فيبلغ 6 لترات / 100 كم أما بالنسبة لناقل الحركة الخاص بالسيارة ميتسوبيشي لانسر EX السيدان، فهو ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ست سرعات.

وجاءت ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭك بالعديد من الكماليات منها باور ستيرينج ونوافذ كهربائية ومكيف هواء وقفل مركزي يمكن التحكم فيه عن بعد وجنوط رياضية ونظام سمعي يحتوي على راديو + مشغل للأقراص المدمجة + مشغل MP3 + مخرج AUX.

ويبلغ متوسط سعر السيارة في سوق السيارات المستعملة المصرى من 150 الف جنيه الى 250 الف جنيه .