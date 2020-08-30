تعرف على أسعار بيجو 2020 في مصر

شهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب لعملاء جدد.
ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات وخلال السطور القادمة نستعرض
سويا أسعار السيارات من شركة بيجو لسنة
2019 و 2020 و 2021.
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وتتحمل الصعاب
بيجو 301
- مانيوال / ACCESS
2020 1600 CC 199,990
جنيه
- اتوماتيك / ACCESS
2021 1600 CC 226,000
جنيه
- اتوماتيك / ACTIVE
2020 1600 CC 231,990
جنيه
- اتوماتيك / ACTIVE
2021 1600 CC 238,000
جنيه
- اتوماتيك / ALLURE
2020 1600 CC 259,990
جنيه
- اتوماتيك / ALLURE
2021 1600 CC 266,000
جنيه
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بيجو 2008
- اتوماتيك / ACTIVE
2020 1600 CC 314,990
جنيه
بيجو 508
- اتوماتيك / ACTIVE
2020 1600 CC
تربو 459,990 جنيه
- اتوماتيك / ALLURE
2020 1600 CC
تربو 499,990 جنيه
- اتوماتيك / GT LINE
2020 1600 CC
تربو 569,990 جنيه
بيجو 3008
- اتوماتيك / ACTIVE 2020 1600 CC 465,000
جنيه
- اتوماتيك / ALLURE
2020 1600 CC 510,000
جنيه
- اتوماتيك / ALLURE +
2020 1600 CC 550,000
جنيه
- اتوماتيك / GT LINE
2020 1600 CC 600,000
جنيه
- اتوماتيك / GT LINE T
2020 1600 CC
تربو 650,000 جنيه
بيجو 5008
- اتوماتيك / ACTIVE
2020 1600 CC 520,000
جنيه
- اتوماتيك / ALLURE
2020 1600 CC 555,000
جنيه
- اتوماتيك / +ALLURE
2020 1600 CC 595,000
جنيه
- اتوماتيك / GT LINE +
2020 1600 CC 645,000
جنيه
- اتوماتيك / GT LINE LIMITED 2020 1600 CC تربو 695,000 جنيه