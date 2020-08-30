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سيارات

تعرف على أسعار بيجو 2020 في مصر

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

شهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب لعملاء جدد.

ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار السيارات من شركة بيجو لسنة  2019 و 2020 و 2021.


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بيجو 301

- مانيوال / ACCESS 2020     1600 CC 199,990 جنيه

- اتوماتيك / ACCESS 2021    1600 CC 226,000 جنيه

- اتوماتيك / ACTIVE 2020    1600 CC 231,990 جنيه

- اتوماتيك / ACTIVE 2021    1600 CC 238,000 جنيه

- اتوماتيك / ALLURE 2020    1600 CC 259,990 جنيه

- اتوماتيك / ALLURE 2021    1600 CC 266,000 جنيه


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بيجو 2008

- اتوماتيك / ACTIVE 2020    1600 CC 314,990 جنيه

 

بيجو 508

- اتوماتيك / ACTIVE 2020    1600 CC تربو 459,990 جنيه

- اتوماتيك / ALLURE 2020    1600 CC تربو 499,990 جنيه

- اتوماتيك / GT LINE 2020    1600 CC تربو 569,990 جنيه

 

بيجو 3008

- اتوماتيك / ACTIVE 2020    1600 CC 465,000 جنيه

- اتوماتيك / ALLURE 2020    1600 CC 510,000 جنيه

- اتوماتيك / ALLURE + 2020 1600 CC 550,000 جنيه

- اتوماتيك / GT LINE 2020    1600 CC 600,000 جنيه

- اتوماتيك / GT LINE T 2020 1600 CC تربو 650,000 جنيه

 

بيجو 5008

- اتوماتيك / ACTIVE 2020    1600 CC 520,000 جنيه

- اتوماتيك / ALLURE 2020    1600 CC 555,000 جنيه

- اتوماتيك / +ALLURE 2020  1600 CC 595,000 جنيه

- اتوماتيك / GT LINE + 2020 1600 CC 645,000 جنيه

- اتوماتيك / GT LINE LIMITED 2020    1600 CC تربو 695,000 جنيه

تعرف على أسعار بيجو 2020 في مصر
تعرف على أسعار بيجو 2020 في مصر
تعرف على أسعار بيجو 2020 في مصر
تعرف على أسعار بيجو 2020 في مصر
تعرف على أسعار بيجو 2020 في مصر
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