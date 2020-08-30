تعرف على أسعار بيجو 2020 في مصر

شهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب لعملاء جدد.

ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار السيارات من شركة بيجو لسنة 2019 و 2020 و 2021.





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بيجو 301

- مانيوال / ACCESS 2020 1600 CC 199,990 جنيه

- اتوماتيك / ACCESS 2021 1600 CC 226,000 جنيه

- اتوماتيك / ACTIVE 2020 1600 CC 231,990 جنيه

- اتوماتيك / ACTIVE 2021 1600 CC 238,000 جنيه

- اتوماتيك / ALLURE 2020 1600 CC 259,990 جنيه

- اتوماتيك / ALLURE 2021 1600 CC 266,000 جنيه





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بيجو 2008

- اتوماتيك / ACTIVE 2020 1600 CC 314,990 جنيه

بيجو 508

- اتوماتيك / ACTIVE 2020 1600 CC تربو 459,990 جنيه

- اتوماتيك / ALLURE 2020 1600 CC تربو 499,990 جنيه

- اتوماتيك / GT LINE 2020 1600 CC تربو 569,990 جنيه

بيجو 3008

- اتوماتيك / ACTIVE 2020 1600 CC 465,000 جنيه

- اتوماتيك / ALLURE 2020 1600 CC 510,000 جنيه

- اتوماتيك / ALLURE + 2020 1600 CC 550,000 جنيه

- اتوماتيك / GT LINE 2020 1600 CC 600,000 جنيه

- اتوماتيك / GT LINE T 2020 1600 CC تربو 650,000 جنيه

بيجو 5008

- اتوماتيك / ACTIVE 2020 1600 CC 520,000 جنيه

- اتوماتيك / ALLURE 2020 1600 CC 555,000 جنيه

- اتوماتيك / +ALLURE 2020 1600 CC 595,000 جنيه

- اتوماتيك / GT LINE + 2020 1600 CC 645,000 جنيه

- اتوماتيك / GT LINE LIMITED 2020 1600 CC تربو 695,000 جنيه