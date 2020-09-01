أسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر

شهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب لعملاء جدد.





بعد الانخفاض الحاد الذى حدث فى أسواق السيارات العالمية والسوق المصرى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .





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ولذلك يبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات ، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار السيارات من شركة ميتسوبيشي لسنة 2019 و 2020 .





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اولا : ميتسوبيشي اكسباندر

- اوتوماتيك / GLX 2020 1500 CC 310,000 جنيه

- أوتوماتيك / جميع الكماليات 2019 1500 CC 315,000 جنيه

- اوتوماتيك / هاى لاين 2019 1500 CC 335,000 جنيه

- اوتوماتيك / هاى لاين 2020 1500 CC 335,000 جنيه

ثانيا : ميتسوبيشي اكليبس كروس

- اوتوماتيك / INVITE 2020 1500 CC تربو 380,000 جنيه

- اوتوماتيك / INSPORT 2020 1500 CC تربو 400,000 جنيه

- اوتوماتيك / INSTYLE 2020 1500 CC تربو 425,000 جنيه