AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:03 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

شهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب لعملاء جدد.


بعد الانخفاض الحاد الذى حدث فى أسواق السيارات العالمية والسوق المصرى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .


اقرأ أيضا :

تعرف على أسعار بيجو 2020 في مصر

ولذلك يبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات ، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار السيارات من شركة ميتسوبيشي لسنة  2019 و 2020 .


اقرأ أيضا :

صورة جديدة لـ ياسمين صبرى من داخل سيارتها رولز رويس الفاخرة

 

اولا : ميتسوبيشي اكسباندر

- اوتوماتيك / GLX 2020             1500 CC     310,000 جنيه

- أوتوماتيك / جميع الكماليات 2019  1500 CC      315,000 جنيه

- اوتوماتيك / هاى لاين 2019          1500 CC     335,000 جنيه

- اوتوماتيك / هاى لاين 2020         1500 CC      335,000 جنيه

 

ثانيا : ميتسوبيشي اكليبس كروس

- اوتوماتيك / INVITE 2020        1500 CC تربو     380,000 جنيه

- اوتوماتيك / INSPORT 2020     1500 CC تربو     400,000 جنيه

- اوتوماتيك / INSTYLE 2020     1500 CC تربو     425,000 جنيه

أسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر
أسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر
أسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر
أسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر
أسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر
أسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر
أسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات يابانية جديدة في مصر .. صور

أسعار هيونداي 2020 فى مصر

أسعار تويوتا كورولا بمختلف فئاتها فى مصر 2020

تصل إلى 238 ألف جنيه.. ننشر أسعار رينو لوجان فى مصر 2020

أسعار كيا سبورتاج 2020 في مصر ..صور

سعر لادا جرانتا LADA 2020 "صور"

ترشيحاتنا

الكشف عن موعد ظهور رمضان صبحى بـ تيشيرت بيراميدز

في الجيم.. ظهور مميز لنجم الأهلي وليد أزارو

من حمام السباحة.. كيف تجاهل شريف إكرامى أنباء حذف صوره من الأهلي

صدى البلد يكشف موقف الهوني من الزمالك ووساطة ساسي

ملعوب بيراميدز.. شرط تعجيزي يمنع أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

سارت عارية بالشارع وجدل حول علاقتها بـ الموساد.. الجمهور يبحث عن كاميليا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أنواع صحية.. أقوى الفيتامينات للرجال

بيراميدز يجري "رابيد تيست" قبل مواجهة الزمالك .. صور

أسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر