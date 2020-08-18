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سيارات

روشتة تامر بشير..مواصفات سيارة بيجو 5008

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:07 ص
روشتة تامر بشير|
روشتة تامر بشير| مواصفات سيارة بيجو 5008
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منة الله عبد الحميد
أكد الإعلامي تامر بشير أن سيارة بيجو 5008 تعد مركبة عائلية بنسبة 100%، وتنتمي لفئة suv، وبها 7 مقاعد للأشخاص. 

وأضاف تامر بشير خلال برنامج دوس بنزين المذاع على قناة صدى البلد أن سيارة بيجو 5008، أن السيارة تتمتع بفوانيس حمراء اللون، فضلًا عن أن جنوط السيارة تحتوي على لونين الأسود في الفضي بمقاس 18 بوصة. 

تميل سيارة «بيجو 5008» لفئة السيارات الرياضية، وتحتوي السيارة على مرايات كهربائية، وحقيبة أمتعة يدوية وكاميرا خلفية. 

وأشار بشير إلى أن سيارة بيجو 5008 تحتوى مساحة واسعة من حيث حقيبة الأمتعة، فهي تصل إلى سعة تخزين قرابة الـ760 لتر عند الاستغناء عن الصف الثالث من السيارة. 

وتابع بشير أن السيارة تمتاز بمساحات واسعة من الداخل وخصوصًا عن الجلوس في المقاعد الخلفية، تتمتع 5008 بمقعد أمامي يعمل بالكهرباء وشاشة لمس للتحكم في السيارة. 

وتتميز السيار بنظام تبريد مميز، ووزنها يبلغ 1440 كيلو جرام وتأتي بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي، ليولد قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر ، وتستهلك بنزين من 9 إلى 10 لتر في الـ100 كم ، وناقل حركة اوتوماتيكي سداسي السرعات. 


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