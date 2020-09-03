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أستاذ إعلام بجامعة بنها: طريقة تعليم الطلاب بالقرود والكلاب قمة المهزلة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:46 م
حسام النحاس
حسام النحاس
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، إن طريقة محمد رضوان، مدرس علم النفس الذى يستخدم القرود والكلاب فى شرح مادته، تعد "قمة المهزلة"، ولا علاقة لها بمناهج التدريس وطريقة شرحها، بل إنها فقرة تصلح داخل السيرك القومى أو مسرح مصر، وهو "مشهد عبثى وفوضوى.


وأضاف "النحاس "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا المعلم يتعامل مع الطالب على أساس أنه "زبون"، ومصدر لجمع الأموال ولذلك يعتمد هذه الطريقة غير المقبولة من أجل الدعاية له والحصول على أكبر عدد من الطلاب، قائلا: "نحن نطالب دائمًا باحترام هيبة المعلم، ولكن عليه أن يحافظ على ذلك أمام المجتمع والرأى العام ولا يتعامل مع الطالب على أساس أنه زبون". 


وأكد أستاذ الإعلام بجامعة بنها، أن ما يقوم به معلم علم النفس، من قبيل الإفلاس العلمى، لذلك يعتمد على طريقة لا يصح عرضها إلا داخل "السيرك".
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