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أخبار العالم

يونيسف: شركات الأدوية مستعدة لإنتاج كميات غير مسبوقة من لقاحات كورونا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:51 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أمس الخميس أن 28 شركة لصناعة الأدوية في عشر دول مستعدة لإنتاج كميات غير مسبوقة من لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة، خلال إعلانها أنها ستساعد في قيادة الجهود لشراء وتوزيع اللقاحات، إن 28 شركة لصناعة اللقاحات كشفت عن خطط الإنتاج السنوي فيما يتعلق بلقاحات كوفيد-19 حتى عام 2023، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وكشف تقييم أجرته المنظمة للسوق "أن شركات التصنيع مستعدة لأن تنتج بشكل جماعي كميات غير مسبوقة من اللقاحات خلال العام أو العامين القادمين".

وأشارت الشركات إلى أن التوقعات "تتوقف إلى حد بعيد على أمور منها نجاح التجارب السريرية، وإبرام اتفاقات للشراء المسبق وتأكيد التمويل وتبسيط الأمور التنظيمية وطرق التسجيل".

ويأتي دور يونيسف في إطار خطة لتخصيص لقاحات لكورونا (تعرف باسم كوفاكس وتشارك في قيادتها منظمة الصحة العالمية) وتهدف إلى شراء اللقاحات وإتاحة الوصول العادل إليها. والتزمت 76 دولة حتى الآن بالانضمام إلى خطة كوفاكس.



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