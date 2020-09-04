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مدينة طبية متكاملة.. تفاصيل إطلاق مصريين بالخارج مبادرة صحتنا بإيدينا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:19 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور يحيى عيّاد، صاحب فكرة مبادرة "صحتنا بإيدينا"، تفاصيل المبادرة، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي من مجموعة من المصريين في الخارج وتسعى لإنشاء أكبر مدينة طبية متكاملة في مصر بأيدي المصريين.

 وأضاف عياد، في صريحات للتلفزيون المصري، أن هذه المبادرة تسعى لهدف مهم وهو تحقيق خدمة طبية متميزة للمصريين، من خلال مدينة طبية متكاملة تحتوي على مجموعة مستشفيات نموذجية في جميع  التخصصات الطبية الممكنة.

وأضاف دكتور عيّاد أن المدينة الطبية بسعة ٢٠ ألف سرير و ١٠٠٠ سرير رعاية مركزة، وملحق بها مصانع طبية خارج مجمع المستشفيات مثل مصنع مستلزمات طبية و مصنع كواشف سريعة للأمراض الوبائية.

وعن الموقع المقترح للمدينة أوضح دكتور عيّاد أن الظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة (تحديدًا طريق مصر اسكندرية الصحراوي) هو الأنسب لإقامة هذا المشروع نظرًا لقربه من محافظات البحيرة و المنوفية والقليوبية والأسكندرية و الجيزة و القاهرة، لافتا إلى أن هذه الفكرة يمكنها أن تضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وتابع عيّاد، أن المشروع يتم تمويله من خلال المصريين ودعوتهم لبناء مدينة طبية لهم يستفيدون بشكل مباشر من خدماتها الطبية المتميزة بتكلفة بسيطة للمصريين.
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