فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تشكيل الفريق، لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها في الثامنة من مساء اليوم الجمعة

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على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.