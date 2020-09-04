AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:04 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تشكيل الفريق، لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وجونيور أجايي وأليو ديانج ووليد سليمان ومحمد شكري وأحمد فتحي ومحمود وحيد وعربي بدر ومحمد فخري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايلر يعلن تشكيل الأهلي لودية سموحة

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام أسوان

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

تشكيل الأهلي.. بادجي في الهجوم.. وثلاثي بالوسط

ضمت 4 ناشئين .. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

بادجي يقود الهجوم.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة إنقاذ سيدة عالقة على حافة نافذة بالطابق الـ16 لمبنى

الـ VAR ومخالفة تلغيان هدفين لـ مصر المقاصة في شباك الإسماعيلي

شاهد.. إغلاق ڤلتين بعد إقامة فرح بداخلهما

شاهد.. أحمد السقا برفقة زوجته ونجله ونيللي كريم في لبنان

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الأجهزة المعنية تتوجه لمنزل السيدة المسنة لتقديم العلاج اللازم

شاهد.. زوجة مصطفى محمد تحتفل بطريقة خاصة بهدفه فى مرمى بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. النوبة القلبية تصيبك بآثار مؤلمة

شاهد.. لحظة إنقاذ سيدة عالقة على حافة نافذة بالطابق الـ16 لمبنى

شخصيتك من أكلتك.. تمتع بالرومانسية والقدرة الجنسية بتناول زبدة الفول السوداني