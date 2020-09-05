كورونا يواصل ارتفاعه في لبنان.. 531 إصابة جديدة والإجمالي يتخطى 20 ألفا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 531 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.





وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد داخل البلاد منذ انتشار الجائحة في الحادي والعشرين من فبراير الماضي وحتي الآن، بلغ 20011 إصابة.





وذكرت الوزارة في بيانها أنه تم تسجيل 4 وفيات بــ كوفيد 19 خلال الساعات القليلة الماضية ليترتفع إجمالي الوفيات بالفيروس المستجد منذ بداية الأزمة وحتي الي 186 حالة.





كما شددت وزارة الصحة البنانية علي ضرورة التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين بإستمرار وذلك للحد من انتشار الفيروس بين اللبنانيين.