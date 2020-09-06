من 20 إلى 30 %.. تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات بأسيوط تسهيلا على المواطنين

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرارا بتخفيض قيمة رسوم التصالح فى بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن واحياء المحافظة بنسبة 20 الى 30 % والا يقل الحد الادنى عن 50 جنيها بالقرى للتيسير على المواطنين وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين اوضاعهم فى ضور ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولا ئحته التنفيذية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للمضى قدمًا فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح فى مخالفات البناء وفقا للاوضاع القانونية والاجراءات التى تضمنها قانونى التصالح واللائحة التنفيذية لهما .





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وأشار محافظ أسيوط – خلال ترؤسه جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم – الى انه تم الاتفاق على تخفيض قيمة رسوم التصالح بنسبة 20 الى 30 % بجميع قرى ومراكز ومدن واحياء المحافظة والا يقل الحد الادنى عن 50 جنيها بالقرى والنجوع لافتًا الى ان قرار التخفيض جاء بعد عقد عدة لقاءات واجتماعات مع مسئولى لجان التصالح والتسعير ورؤساء المراكز والاحياء بالمحافظة وبحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة وتم دراسة ومناقشة القيمة الحالية لرسوم التصالح وبحث قيمة التخفيض وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالاسراع فى تقديم طلبات التصالح وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء فى عمل اللجان المختلفة وانهاء تلك الاجراءات والتيسير على المواطنين فى استيضاح المعلومات بشان ذلك فى إطار الحفاظ على المال العام للدولة وحق الشعب .













حضر الاجتماع المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والعقيد محمود صبحى المستشار العسكرى للمحافظة ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والاحياء ومديرى ادارات الديوان العام واعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة .













واستعرض المهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الاسكان والمهندسة ايمان على محمود مدير عام ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ملامح قانون التصالح وشرح لنسب تخفيض قيمة التصالح التى اعتمدها الوزير المحافظ والرد على تساؤلات الحضور بخصوص قانون التصالح فى مخالفات المبانى .













وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بإستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة خلال الشهر الجارى والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح طبقًا لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم.







