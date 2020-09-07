محاولة اغتيال إمام الحرم المكي.. ورب البيت ينجيه بأعجوبة.. صور





ظهرت تفاصيل جديدة خلال تحقيقات قضية «خلية الحرازات» الإرهابية، بعد إصدار المحكمة الجزائية في الرياض عدة أحكام بحق 9 من عناصرها بإعدام 3 منهم على رأسهم قائد الخلية.

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ووفقًا للتحقيقات فقد كلف قائد الخلية المكنى أبي معاذ المتهم الثالث باغتيال إمام الحرم المكي وقتله بمسدس أعطاه إليه القائد، لكن لحظات فرقت الإمام عن الموت.





فقد تأخر الإمام داخل المسجد عن موعد خروجه المعتاد، مما دفع المجرم للهروب والعودة من حيث جاء وفقًا العربية نت، ونجا الله الإمام.





جدير بالذكر أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة على الباقين وصلت إلى 25 عامًا، مع الحظر من السفر، فيما تم نفس أحدهم بعد الانتهاء من قضاء مدة عقوبة تصل إلى 16 عامًا.



