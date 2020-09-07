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أخبار البلد

عقب افتتاح جامعة الجلالة .. نبيلة مكرم: احنا عاملين طفرة كبيرة فى ملف التعليم العالى

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:36 ص
صدى البلد
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منار نور
أشادت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، بالطفرة التي حدثت في مجال التعليم العالم في مصر خاصة مع افتتاج جامعة الجلالة أمس . 

وكتبت " مكرم " من خلال حسابها الشخصي انستجرام : " احنا عاملين طفرة كبيرة فى ملف التعليم العالى وكان لازم يتعرف ولادنا اللى بيدرسوا فى الخارج على جهد الدولة وقيادتها فى الملف، من وزير التعليم العالى وتحت قبة جامعة الجلالة". 

وتابعت : " وبعدها كان لازم يشوفوا عظمة مدينة الجلالة وده خلى صورة اليوم تكتمل عندهم من فتح جامعات جديدة وإنشاء مدن جديدة وخلق ٥٠ ألف فرصة عمل لولاد مصر.

وأضافت " شفنا الفخر ببلدهم والسعادة فى عيونهم وسؤال بيدور فى ذهنهم: " انتم عملتم كل ده ازاى وامتى؟"
الرد كان جاهز: عندنا رجالة فى مصر وقيادة عايزة تنقل الدولة لمكانتها الحقيقة.
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احنا عاملين طفرة كبيرة فى ملف التعليم العالى وكان لازم يتعرف ولادنا اللى بيدرسوا فى الخارج على جهد الدولة وقيادتها فى الملف، من وزير التعليم العالى وتحت قبة جامعة الجلالة. وبعدها كان لازم يشوفوا عظمة مدينة الجلالة وده خلى صورة اليوم تكتمل عندهم من فتح جامعات جديدة وانشاء مدن جديدة وخلق ٥٠ الف فرصة عمل لولاد مصر . شفنا الفخر ببلدهم والسعادة فى عيونهم وسؤال بيدور فى ذهنهم: " انتم عملتم كل ده ازاى وامتى؟" الرد كان جاهز: عندنا رجالة فى مصر وقيادة عايزة تنقل الدولة لمكانتها الحقيقة.

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