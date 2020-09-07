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أخبار البلد

الفكرة من أيام عبد الناصر.. صفحة سفارة الاتحاد الأوروبي تنشر فيديو عن مترو الأنفاق

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:42 ص
مترو القاهرة .. عربة
مترو القاهرة .. عربة حديثة بالخط الثالث
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محمد وديع
بثت صفحة سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة على الفيسبوك فيديو يحكي قصة وتاريخ فكرة تأسيس مترو أنفاق القاهرة، مشيرة إلى دور الاتحاد الأوروبي في تطوير المرحلة الثالثة لخط المترو.

وقالت الصفحة إن كثيرا من سكان القاهرة يعتمدون على المترو كوسيلة المواصلات الأساسية في حياتهم اليومية بالقاهرة، ولكن كثيرون لا يعرفون القصة وراء تأسيسه.

وتابعت أن فكرة تأسيس مترو القاهرة ولدت على يد المهندس المصري سيد عبد الواحد في ثلاثينيات القرن الماضي، والتي أكمل كل الرسومات المطلوبة لها في عام 1946 وتحدث عنها الرئيس جمال عبد الناصر في إحدى خطبه وطلب مشورة الفرنسيين لتنفيذها.

وأوضحت الصفحة أن المشروع بدأ العمل به في عام 1973 والانتهاء منه في عام 1989 الخط الأول ثم الخط الثاني في عام 1999.

وقالت إن الفيديو سيفيد في التعريف بتاريخ المترو ودور الاتحاد الأوروبي في تطوير المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو القاهرة.
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