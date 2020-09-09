محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من هيئة الرعاية الصحية

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، وفد من الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة دكتور أشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.









وناقش محافظ بورسعيد مع أعضاء الوفد آخر مستجدات الأعمال بالهيئة العامة للرعاية للصحية ، وتبادل الحديث حول عدد من الموضوعات بشأن تطوير الخدمات المقدمة داخل هيئة الرعاية الصحية فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.



