محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من هيئة الرعاية الصحية

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، وفد من الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة دكتور أشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.
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وناقش محافظ بورسعيد مع أعضاء الوفد آخر مستجدات الأعمال بالهيئة العامة للرعاية للصحية ، وتبادل الحديث حول عدد من الموضوعات بشأن تطوير الخدمات المقدمة داخل هيئة الرعاية الصحية فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.
وأشاد اللواء عادل الغضبان، بجهود هيئة الرعاية الصحية ، والتى تعد من أهم الخدمات المقدمة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد ، مؤكدا أننا نشهد طفرة كبيرة فى مستوى الرعاية والخدمات الطبية المقدمة للمواطن، والتى كانت من أولى أهداف إنشاء منظومة التأمين الصحى الشاملض، إلى جانب الجهود المستمرة لأحداث التطوير داخل كافة قطاعات المنظومة بما يساهم فى الارتقاء بالمستوى الطبى و الصحى بالمحافظة.