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برلمان

نقل البرلمان: الإهمال والتسيب داخل مرفق السكك الحديدية ومترو الأنفاق وراء الاستهتار بفيروس كورونا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:22 م
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين
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فريدة محمد
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب من الفريق كامل الوزير وزير النقل القيام بجولات مفاجئة داخل قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ليرى بنفسه حالة الإهمال واللامبالاة داخل المرفقين سواء داخل المحطات أو القطارات فيما يتعلق بعد التزام المواطنين بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم إنه مع بداية تطبيق التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا كان هناك التزام تام وحقيقى بارتداء جميع ركاب السكك الحديدية ومترو الأنفاق بالكمامات، وكان هناك رقابة صارمة وحقيقية من المسئولين داخل المرفقين بعدم دخول أى راكب بدون أن يكون مرتديا للكمامة أما الآن فأصبح الأمر " سمك . لبن . تمر هندى ".

وتابع: وللأسف الشديد لا يلتزم من المواطنين إلا قلة لا تعد على أصابع اليد والباقى كله لا يرتدى الكمامات لا داخل المحطات ولا داخل القطارات وأصبح الإهمال والتسيب هو العنوان الرئيسى لرئيسى مرفقى السكك الحديدية ومترو الأنفاق لأنهما يبدو ليس لديهما القدرة على إدارة المرفقين، خاصة فيما يتعلق بأخطر ملف تواجهه مصر والعالم كله وهو مواجهة فيروس كورونا لأن هناك حالة غير مسبوقة بالاستهتار بفيروس كورونا من جميع المسئولين داخل المرفقين وهذا الأمر فى قمة الخطورة وينذر بعواقب وخيمة.
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