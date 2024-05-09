أشرف الحوفي: الفتيات أصبحن يتدربن أكثر من الشباب |فيديو

قال الكابتن أشرف الحوفي مستشار إعلامي رياضي، :" فورمة الساحل حالياً أصبحت أمر يشغل الشباب والفتيات، وكبار السن و الأطفال"، مؤكداً أن الصالات الرياضية "الجيم" أصبح منتشر في كل مكان.

وأضاف "الحوفي" خلال لقائه مع برنامج "جو هيلثي" المذاع عبر فضائية ""صدى البلد"، أن "الجيم" أصبح أسلوب حياة، و ذلك لعدة أسباب منها: اللياقة البدنية و زيادة هرمون السعادة و تحسين المظهر و الأهتمام بالصحة الجيدة.



وتابع أشرف الحوفي مستشار إعلامي رياضي، قائلاً:" الفتيات أصبحت تتدرب أكثر من الشباب، وأصبح هناك جيم مختلط بين الفتيات و الشباب، و هناك جيم خاص بالسيدات"