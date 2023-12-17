فورمة الساحل.. أشرف الحوفي يقدم نصائح للشباب لعمل قوة عضلية سليمة

قدم الكابتن أشرف الحوفي بطل العالم في كمال الأجسام، نصائح مهمة للشباب للحفاظ على صحتهم العامة وتهيئة شكل أجسامهم بقوة عضلية، والخطوات السليمة للوصول إلى الفورمة الصحيحة.

وقال "أشرف الحوفي " خلال لقائه مع الإعلامية حنان الحسيني ببرنامج "جو هيلثي" المذاع على قناة صدى البلد 2، إن كمال الأجسام هي رياضة شعبية، حيث توجد صالة رياضة في كل شارع والجميع حريص على ممارسة الرياضة في الجيم سواء الرجال أو السيدات.

وأضاف "أشرف الحوفي " عندما نشاهد السيدات تمارسن الرياضة؛ نتأكد أن المجتمع راقٍ صحيا، مؤكدا أن الرياضة والتغذية مرتبطين ببعض، ومصر تتميز بالرياضة، وبها محترفين وأبطال العالم مثل الشحات مبروك وممدوح السباعي "بيج رامي" وغيرهم الذين نافسوا أفضل عظماء العالم في كمال الأجسام.

التغذية السليمة هي الأساس في رياضة بناء وكمال الأجسام

وأوضح الكابتن أشرف الحوفي، أن التغذية السليمة هي الأساس في رياضة بناء وكمال الأجسام للوصول إلى الفورمة الصحيحة أفضل بكثير من تناول المنشطات، مشيرا إلى أن كل رياضي يجب أن يعلم ما يحتاجه جسمه من فيتامينات ومعادن لوضع برنامج غذائي لأن الأساس هي التغذية.