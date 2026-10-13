العقود الآجلة للأسهم الكندية ترتفع بدعم من تراجع العوائد وصعود الذهب

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الكندية صباح الثلاثاء مدعومة باستقرار عوائد السندات وارتفاع أسعار المعادن النفيسة، ما ساعد على الحد من المخاوف المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وصعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندارد اند بورز/تي اس اكس 60 بنحو 0.8% أو 18 نقطة، بعد عطلة عيد الشكر التي أبقت الأسواق الكندية مغلقة يوم الاثنين.

وكان مؤشر ستاندارد اند بورز تي اس اكس قد سجل يوم الجمعة أكبر مكاسب أسبوعية له خلال خمسة أسابيع، مدعوما ببيانات توظيف جاءت أضعف من المتوقع في كندا، ما خفف من توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك كندا. ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الدين الحكومي على مسار السياسة النقدية.

في الولايات المتحدة، تباين أداء العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية مع ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات الكبرى، وخاصة البنوك الأمريكية. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.7%، بينما انخفضت عقود ستاندارد اند بورز 500 بنسبة 0.1%، في حين ارتفعت عقود داو جونز بنسبة 0.6%.

وتعرض قطاع الرقائق الإلكترونية لضغوط ملحوظة بعد تقارير عن تقدم أحرزته شركة تشانجشين ميموري تكنولوجيز الصينية، مما أثار مخاوف من تقلص الفجوة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما ساهم ارتفاع أسعار النفط وضعف مبيعات مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية إل في ام اتش في زيادة حذر المستثمرين تجاه أسواق الأسهم العالمية.