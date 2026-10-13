قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار منزل في حدائق القبة.. واستنفار أمني بموقع الحادث
نائب رئيس البنك الدولي: حريصون على تعزيز الشراكة مع مصر.. ورستم: اقتصادنا يتحسن
فضائح تهز الكنيسة الإثيوبية.. البطريرك يندد بالمحسوبية والاختلاس ويدعو لإصلاحات شاملة
3 دولارات فقط للاجئ شهريا في مصر.. مفوضية اللاجئين تكشف فجوة تمويل صادمة
بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن
وزير العدل ورئيسة النيابة الإدارية يلتقطان صورة تذكارية مع الأعضاء الجدد
بقرار من مدبولي.. إعادة تشكيل مجلس إدارة "الرقابة المالية" لمدة 4 سنوات
مستشار رئيس وزراء السودان: هناك مخطط يستهدف القاهرة والخرطوم مسنود بغرف إعلامية موجّهة
الشرطة البولندية: احتجاز شخص دعا عبر الإنترنت لاغتيال رئيس الوزراء ومسؤولين بارزين
الرحلة الأولى.. سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM PANTHEON تعبر قناة السويس بحمولة 221 ألف طن
رئيس الوزراء: جلسة "صحة المواطن" يـ"منتدى مصر" تحظى باهتمام كبير من الدولة
رئيس الوزراء: قطاع التصدير قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العقود الآجلة للأسهم الكندية ترتفع بدعم من تراجع العوائد وصعود الذهب

قطاع الذكاء الاصطناعي
قطاع الذكاء الاصطناعي
أ ش أ

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الكندية صباح الثلاثاء مدعومة باستقرار عوائد السندات وارتفاع أسعار المعادن النفيسة، ما ساعد على الحد من المخاوف المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وصعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندارد اند بورز/تي اس اكس 60 بنحو 0.8% أو 18 نقطة، بعد عطلة عيد الشكر التي أبقت الأسواق الكندية مغلقة يوم الاثنين.

وكان مؤشر ستاندارد اند بورز تي اس اكس قد سجل يوم الجمعة أكبر مكاسب أسبوعية له خلال خمسة أسابيع، مدعوما ببيانات توظيف جاءت أضعف من المتوقع في كندا، ما خفف من توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك كندا. ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الدين الحكومي على مسار السياسة النقدية.

في الولايات المتحدة، تباين أداء العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية مع ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات الكبرى، وخاصة البنوك الأمريكية. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.7%، بينما انخفضت عقود ستاندارد اند بورز 500 بنسبة 0.1%، في حين ارتفعت عقود داو جونز بنسبة 0.6%.

وتعرض قطاع الرقائق الإلكترونية لضغوط ملحوظة بعد تقارير عن تقدم أحرزته شركة تشانجشين ميموري تكنولوجيز الصينية، مما أثار مخاوف من تقلص الفجوة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما ساهم ارتفاع أسعار النفط وضعف مبيعات مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية إل في ام اتش في زيادة حذر المستثمرين تجاه أسواق الأسهم العالمية.

العقود الآجلة الذكاء الاصطناعي مؤشر ستاندارد اند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

إمام عاشور

تقرير الحكم السلوفيني يعفي إمام عاشور من العقوبة بعد القمة

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

هالة صدقي

هالة صدقي: «رأيي مش هغيّره.. أنا زيرو دبلوماسية ودي شخصيتي ومعجبة بنفسي كده»

فوزي بنسعيدي

مهرجان الجونة يمنح المغربي فوزي بنسعيدي جائزة الإنجاز الإبداعي

رانيا فريد شوقي

أنا بنت أبويا.. رانيا فريد شوقي: تربيت على الأعمال الاجتماعية.. خاص

بالصور

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد