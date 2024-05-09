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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير التجارة التركي: حظر الاستثمار مع إسرائيل مستمر حتى وقف إطلاق النار

صدى البلد

قال وزير التجارة التركي عمر بولات ، اليوم الخميس، أن الحظر التجاري مع إسرائيل ساري حتى تنفيذ وقف إطلاق نار دائم في غزة.

وأكد وزير التجارة التركي، أن المزاعم الإسرائيلية بشأن تخفيف أنقرة الحظر التجاري مع إسرائيل "لا علاقة لها بالواقع".

وقالت وكالة رويترز اإخبارية نقلاً عن مصدر في وزارة التجارة التركية،في وقت سابق من اليوم ، إن تركيا ستسمح للشركات التي تربطها اتفاقيات مع إسرائيل بالتصدير إليها عبر دول ثالثة لمدة 3 أشهر بعد تعليق التجارة.

وأوضح المصدر، أن تخفيف حظر التصدير المباشر إلى إسرائيل غير وارد.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجع عن موقفه السابق ورفع الكثير من القيود التجارية التي فرضها على إسرائيل، مضيفا أن الدرس المستفاد هو عدم الاستسلام لتهديدات "دكتاتور"، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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