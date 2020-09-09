يساهم في الكشف المبكر للأمراض المعدية..أول ماجستير مهني بكليات الحاسبات فى جامعة الفيوم

شهدت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم اليوم، مناقشة أول ماجستير مهني على مستوى كليات الحاسبات والمعلومات تحت عنوان (استخدام خوارزميات البيانات الكبيرة في الكشف المبكر عن الأمراض المعدية ومنع انتشارها)، والمقدم من مجموعة بحثية مشتركة تكونت من: محمد عبد التواب فرحات و محمد عيد يوسف و أحمد عصام ابراهيم و عمر نور الدين سيد و محمود محمد علي.





ويهدف المشروع البحثي الذي تمت مناقشته توظيف تقنيات البيانات الكبيرة في مواجهة فيروس كورونا، والعمل على كشف الحالات المبكرة والسيطرة عليها.





كما يتضمن المشروع تحديد المواقع المحتملة لتفشي الفيروس للمساعدة في تقليل حالات الإصابة المحتملة من خلال إخبار الأفراد بأماكن تفشي المرض.





ويتناول البحث إنشاء تطبيق على الهواتف المحمولة لتجميع البيانات من المستخدمين وإرسال تنبيهات لهم، وينصح المعرضين لمخالطة أشخاص مصابين بضرورة عمل الفحوصات.





وتكونت لجنة المناقشة من الدكتورة نبيلة محمد حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات السابق والدكتورة محمد خفاجي وكيل الكلية السابق للدراسات وإشراف الدكتور مصطفى ربيع كاسب المدرس بالكلية.