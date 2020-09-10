تنسيق الجامعات 2020.. ننشر الحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية أدبى

أعلنت منذ قليل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020، خلال مؤتمر صحفي والذي سيتم خلاله إعلان موعد فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.





كما قد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار عن الحد الأدنى للقبول بالكليات الادبية وهو:







الكلية حد أدنى

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 400.5

ألسن كفر الشيخ 398

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 397.5

سياسة واقتصاد السويس 396.5

سياسة واقتصاد بني سويف 394.5

إعلام المنوفية 394

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 393.7

ألسن عين شمس 393.5

إعلام القاهرة 392.5

ألسن بني سويف 392

ألسن المنيا 391.5

ألسن سوهاج 391

ألسن أسوان 391

ألسن الأقصر 390.5

إعلام بني سويف 390

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5

آثار الزقازيق بصان الحجر 388.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388

إعلام جنوب الوادي 388

آثار دمياط 386.5

آثار القاهرة 386.5

آثار و لغات مطروح 385

آثار الفيوم 384.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف 384

آثار أسوان 384

آثار الأقصر 383.5

آثار سوهاج 382

آثار جنوب الوادي 381

تربية الزقازيق 380.5

تربية المنيا 380

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 379

تربية طنطا 378.5

تربية عين شمس 378

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 377

تربية بنها 376.5

فنون جميلة (فنون) حلوان 376

فنون جميلة (فنون) المنصورة 376

تربية بور سعيد 375.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 375.5

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375

فنون جميلة (فنون) أسيوط 374.5

تربية الإسكندرية 373.5

تربية المنصورة 373

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 373

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 371.5

تربية مدينة السادات 370.5

آداب العريش 369.7

تربية دمنهور 369

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368

تربية جنوب الوادي 367

فنون جميلة (فنون) المنيا 367

تربية كفر الشيخ 367

تربية حلوان 366

فنون جميلة (فنون) الأقصر 365.5

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 365

تربية سوهاج 364.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 363.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة 363

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 362.5

آداب القاهرة 362

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 361.5

تربية الفيوم 361.5

تربية بني سويف 361

تربية مطروح 361

تربية أسيوط 361

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 360.5

تربية (طفولة) طنطا 360

تربية بنات عين شمس 359.5

سياحة وفنادق الإسكندرية 359.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 359

تربية طفولة مبكرة المنوفية 358.5

تربية السويس 358

تربية طفولة مبكرة المنيا 357.5

آداب عين شمس 357

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 356

تربية نوعية موسيقية مطروح 355.5

آداب بنها 355.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 355

تربية طفولة مبكرة أسيوط 354.5

حقوق سوهاج 354

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 354

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 353.5

تربية نوعية الزقازيق 353

تربية نوعية المنيا 353

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 352

حقوق المنيا 351.5

آداب حلوان 351.5

تربية (طفولة) كفر الشيخ 351

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 350.5

تجارة القاهرة 350.5

تربية طفولة مبكرة بني سويف 350

آداب الإسكندرية 350

آداب المنصورة 349

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 348.5

تجارة جنوب الوادي 348.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348

تجارة عين شمس 347

تربية طفولة مبكرة الفيوم 347

تجارة المنصورة 347

تجارة و إدارة أعمال حلوان 346

تربية طفولة مبكرة القاهرة 346

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346

تربية نوعية طنطا 346

تجارة دمياط 345.5

آداب و علوم إنسانية السويس 345

تربية (طفولة) الإسكندرية 345

تربية طفولة مبكرة دمنهور 345

آداب الزقازيق 345

تجارة الزقازيق 345

آداب بور سعيد 344.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 344.5

تربية (طفولة) عين شمس 344.5

آداب طنطا 344.5

تربية طفولة مبكرة مطروح 344.5

تجارة الإسكندرية 344

آداب انتساب موجه القاهرة 343

تربية العريش 342.7

آداب المنوفية بشبين الكوم 341

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 340.5

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 340.5

آداب انتساب موجه عين شمس 340

حقوق بور سعيد 339.5

سياحة وفنادق المنصورة 339

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 337.5

آداب انتساب موجه بنها 337.5

آداب بنات عين شمس 337.5

تجارة أسوان 337.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 337

آداب كفر الشيخ 337

آداب انتساب موجه حلوان 336

تربية (طفولة) جنوب الوادي 335.5

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 335.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 335

آداب الفيوم 335

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 334.5

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 334.5

تجارة بنها 334

آداب دمياط 334

آداب أسوان 333.5

تربية نوعية أسيوط 333

تربية نوعية كفر الشيخ 333

آداب انتساب موجه الإسكندرية 332

حقوق دمياط 332

آداب دمنهور 332

تربية نوعية القاهرة 331.5

تجارة بور سعيد 331.5

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 331.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 331

آداب الوادي الجديد 331

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5

تربية (طفولة) السويس 330.5

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 330

تربية أسوان 330

تربية جنوب الوادي بالغردقة 330

تجارة العريش 329.7

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 329.5

تجارة بني سويف 329

تربية (طفولة) سوهاج 329

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 329

تربية الوادي الجديد 329

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328.5

آداب انتساب موجه الزقازيق 328.5

سياحة وفنادق مطروح 328

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 328

آداب بني سويف 327.5

آداب انتساب موجه المنصورة 327.5

آداب أسيوط 327.5

دار العلوم القاهرة 327.5

تربية نوعية الإسكندرية 327

آداب المنيا 326.5

آداب سوهاج 326

آداب جنوب الوادي 325.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم 325.5

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 324.5

آداب انتساب موجه بور سعيد 324.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 324

آداب انتساب موجه الفيوم 323.5

تجارة طنطا 323.5

تجارة انتساب موجه المنصورة 323

تجارة كفر الشيخ 323

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 323

تربية (طفولة) دمنهور 322.5

آداب انتساب موجه طنطا 322.5

تجارة السويس 322.5

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 322.5

تجارة دمنهور 322

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 322

تجارة انتساب موجه الزقازيق 322

تجارة انتساب موجه دمياط 321.5

تجارة انتساب موجه بنها 321.5

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 321.5

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 321

تربية نوعية عين شمس 321

آداب انتساب موجه أسوان 320.5

تجارة أسيوط 320.5

آداب انتساب موجه دمنهور 320.5

آداب انتساب موجه دمياط 320

تربية نوعية جنوب الوادي 320

تربية نوعية المنصورة 320

آداب انتساب موجه العريش 320

آداب انتساب موجه بني سويف 319

تجارة مدينة السادات 319

تجارة سوهاج 318

حقوق انتساب موجه سوهاج 318

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 318

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 317.5

آداب انتساب موجه أسيوط 317.5

حقوق بني سويف 317

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 317

آداب انتساب موجه المنيا 316.5

حقوق القاهرة 316.5

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 316

آداب انتساب موجه سوهاج 316

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 316

تجارة انتساب موجه بور سعيد 315.5

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 315.5

تربية نوعية بنها 315.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 314.5

حقوق عين شمس 314.5

تجارة انتساب موجه أسوان 314.5

تجارة انتساب موجه طنطا 313.5

تجارة انتساب موجه السويس 313

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 313

حقوق الفيوم 313

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 312.5

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 312

تربية نوعية بور سعيد 312

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 312

تجارة انتساب موجه بني سويف 312

تجارة انتساب موجه أسيوط 311.5

تجارة انتساب موجه العريش 311.5

تجارة انتساب موجه سوهاج 310.5

تربية نوعية الفيوم 310

حقوق جنوب الوادي 310

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 309.5

حقوق أسيوط 308.5

حقوق أسوان 307.5

تربية نوعية موسيقية المنيا 307.5

حقوق انتساب موجه القاهرة 307

حقوق حلوان 307

حقوق الإسكندرية 307

حقوق الزقازيق 306.5

حقوق بنها 306

حقوق انتساب موجه عين شمس 305.5

تربية نوعية مطروح 305.5

أقتصاد منزلى حلوان 305

دار العلوم الفيوم 305

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 305

أقتصاد منزلى العريش 305

حقوق انتساب موجه بني سويف 304.5

تربية رياضية بنين المنصورة 304

تربية فنية المنيا 304

حقوق انتساب موجه حلوان 303.5

دار العلوم المنيا 303.5

حقوق طنطا 303

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 302

تربية دمياط 301.5

حقوق المنصورة 301.5

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 301

حقوق المنوفية بشبين الكوم 301

حقوق انتساب موجه بنها 300.5

تربية (طفولة) الوادي الجديد 300.5

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 299.5

دار العلوم انتساب موجه المنيا 298.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 298.5

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 298.5

حقوق مدينة السادات 298

دار العلوم أسوان 297.5

سياحة وفنادق الفيوم 297.5

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 297

حقوق انتساب موجه الزقازيق 297

تربية نوعية فنية طنطا 297

دار العلوم انتساب موجه أسوان 296

حقوق انتساب موجه أسوان 295.5

سياحة وفنادق المنيا 295

خدمة اجتماعية حلوان 294.5

حقوق انتساب موجه أسيوط 293

حقوق انتساب موجه طنطا 292.5

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 291

حقوق انتساب موجه المنصورة 289.5

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 289

تربية رياضية بنين الإسكندرية 288

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 288

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 287.5

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 287

تربية رياضية بنين بنها 285.5

تربية نوعية موسيقية الزقازيق 282.5

تربية نوعية المنوفية بأشمون 282

سياحة وفنادق بني سويف 282

الفني لترميم الآثار بالاقصر 282

سياحة وفنادق مدينة السادات 281.5

سياحه وفنادق الاقصر 281.5

تربية رياضية بنين طنطا 280

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 279.5

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 279

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 278.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 278





وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 1-9-2020 وتستمر المرحلة حتى يوم السبت 5-9-2020 لمدة خمسة أيام.







ويمكن الاطلاع على نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق عبر الموقع الرسمي عبر هذا الرابط:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/