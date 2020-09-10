AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف علي مسيرة ريكاردو في الإسماعيلي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:29 م
صدى البلد
Advertisements
نانسي القاضي
أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تعيين البرازيلي هيرون ريكاردو مديرًا فنيًا للفريق الإول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني السابق للفريق.

قاد ريكاردو الإسماعيلي مرتين الأولى عام ٢٠٠٨ والأخرى عام ٢٠١٤، صدى البلد يرصد مسيرة ريكاردو مع الدراويش من خلال التقرير التالي:-

قاد ريكاردو الإسماعيلى في ٤ بطولات مختلفة، بمجموع ٧٢ مباراة فاز ٣٧ تعادل ٢١ خسر ١٤ سجل لاعبيه ١٠٢ هدفًا منى مرماه ٦٠ هدفًا كلين شيت ٢٧ مباراة فاز مرة واحدة وخسر مرتين بضربات الترجيح.

١-الدورى العام 
لعب ٥٧ مباراة فاز 29 تعادل 17 خسر 11 سجل لاعبيه 78 هدفًا منى مرماه ٠٥ هدفًا كلين شيت 21 مباراة نقاط ١٠٤ قبل أن يتم خصم ٦ نقاط لأسباب إدارية.
 
٢-كأس مصر 
لعب ٥ مباريات فاز ٣تعادل مباراة وخسر أخرى سجل لاعبيه ٧ أهداف منى مرماه هدفين كلين شيت ٣ مباريات خسر بضربات الترجيح مرة واحدة.

٣-البطولة العربية 
لعب ٦ مباريات فاز ٥ خسر مباراة سجل لاعبيه ١٧ هدفًا منى مرماه ٧ أهداف كلين شيت صفر خسر بضربات الترجيح مرة واحدة
٤-كأس الكونفدرالية.
 
قاد ريكادو الدراويش في ٤ مباريات تعادل ٣ خسر مباراة لم يسجل لاعبيه آى هدفًا وفاز بضربات الترجيح مرة واحدة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا للدوري.. الإسماعيلي يواجه نادي مصر وديًا

مرتضي منصور vs الخطيب.. أرقام في تاريخ الثنائي قبل لقاء القمة

الأجانب خيبوا آمال الإسماعيلي.. انقسام في مجلس "عثمان" حول اختيار خواجة جديد لقيادة الدراويش

بيتي الإفريقي.. رسميا ريكاردو يعلن عودته للإسماعيلي

خاص| كادو في الإسماعيلية تمهيدًا للانضمام إلى تدريبات الدراويش

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم يستقبل الطفل مهند صاحب اقتراح تدريس مادة «احترام الآخر» ويهديه نسخة من الكتاب

ماذا يفعل من أدرك ركعتي الجمعة وفاتته الخطبة.. اعرف التصرف الشرعي

إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق 2020

اتجاه لتخصيص إعانات شهرية.. النواب يزف بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة

ضحية الاستوري.. فتاة تلتقط فيديو وتختفي فجأة عن متابعيها.. صور

أول تعليق من مدير عام مرفأ بيروت على اندلاع الحريق الهائل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فواكه تزيد الصفائح الدموية في الجسم سريعًا

بـ فستان لافت.. ريم البارودي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

الفواكه المسببة للحساسية.. 8 أنواع احذر الإفراط فيها