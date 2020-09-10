تعرف علي مسيرة ريكاردو في الإسماعيلي

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تعيين البرازيلي هيرون ريكاردو مديرًا فنيًا للفريق الإول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني السابق للفريق.





قاد ريكاردو الإسماعيلي مرتين الأولى عام ٢٠٠٨ والأخرى عام ٢٠١٤، صدى البلد يرصد مسيرة ريكاردو مع الدراويش من خلال التقرير التالي:-





قاد ريكاردو الإسماعيلى في ٤ بطولات مختلفة، بمجموع ٧٢ مباراة فاز ٣٧ تعادل ٢١ خسر ١٤ سجل لاعبيه ١٠٢ هدفًا منى مرماه ٦٠ هدفًا كلين شيت ٢٧ مباراة فاز مرة واحدة وخسر مرتين بضربات الترجيح.





١-الدورى العام

لعب ٥٧ مباراة فاز 29 تعادل 17 خسر 11 سجل لاعبيه 78 هدفًا منى مرماه ٠٥ هدفًا كلين شيت 21 مباراة نقاط ١٠٤ قبل أن يتم خصم ٦ نقاط لأسباب إدارية.

٢-كأس مصر

لعب ٥ مباريات فاز ٣تعادل مباراة وخسر أخرى سجل لاعبيه ٧ أهداف منى مرماه هدفين كلين شيت ٣ مباريات خسر بضربات الترجيح مرة واحدة.





٣-البطولة العربية

لعب ٦ مباريات فاز ٥ خسر مباراة سجل لاعبيه ١٧ هدفًا منى مرماه ٧ أهداف كلين شيت صفر خسر بضربات الترجيح مرة واحدة

٤-كأس الكونفدرالية.