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أخبار البلد

بدأنا بـ «حيتان المخالفات».. رئيس الوزراء: عدد منهم دفعوا مليار جنيه للتصالح.. وتحويل موظفين بالمحليات للنيابة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معايير تقدير قيم التصالح في مخالفات البناء من الناحية السوقية، عادلة للغاية، لكن حينما يتم التطبيق على الأرض؛ تظهر بعض الإشكاليات والتحديات، وهو ما يجعلنا نُراجع الموقف ولا نكابر، بل نراعي التقييمات، فمن الممكن أن يكون المواطن قاطنا على النيل، وليست لديه القدرة المالية، ونؤكد أنه كلما وجدنا تحديات؛ سنعمل على الفور لإيجاد حلول لها، فالموضوع ليس جباية.

وحول تساؤل من جانب الإعلاميين- في حواره مع عدد منهم والصحفيين، اليوم، بمحافظة القليوبية، عقب إلقاء كلمته عن ملف التصالح في مخالفات البناء، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية- عن "ضرورة تغريم من بدأ في هذه المخالفات إلى أن وصلنا إلى هذا الوضع"؛، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك عددا من كبار المخالفين والمقاولين الذين شيدوا أبراجا مخالفة تم تحويلهم إلى النيابة العسكرية، وتحديد مخالفاتهم، ومنهم من دفع 200 مليون جنيه، كما أن عددا من كبار المخالفين قاموا بدفع مليار جنيه للتصالح، لما قاموا به من بناء العديد من الأبراج السكنية المخالفة، كما تم تحويل العديد من موظفي المحليات إلى النيابة، وهو ما يؤكد أننا لا نستهدف المواطن البسيط، بل بدأنا بمن يطلق عليهم " حيتان" المخالفات.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تقوم بإزالة أي مبنى مأهول بالمواطنين، ما دام المواطن تقدّم بأوراقه التي تثبت ملكيته للوحدة، فالوضع يتجمد على الفور، وأعطينا له الفرصة حتى نهاية هذا الشهر للتقدم بأي أوراق، ثم يقوم بعد ذلك باستكمال أوراقه؛ فلسنا في حرب مع المواطن.
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