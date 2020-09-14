صدى البلد ينفرد بحوار صحفى شامل مع رئيس بنك القاهرة حول دور البنك فى التصدى لكورونا.. حوار

يعتبر بنك القاهرة من اكثر البنوك التى لعبت دورا

كبيرا خلال ازمة كورونا من حيث ما قدمته من دعم للجهات او الافراد المتضررة او بالنسبة لما قدمته من مبادرات

مجتمعية داعمة للمجتمع المصرى

صدى البلد حاورت طارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك

القاهرة حول دور البنك الهام فى هذة الازمة وهذا هو نص الحوار :

1.

تعتبرون من اكثر البنوك التى ساهمت بقوة فى دعم المجتمع لمواجهة كورونا

.. برجاء إلقاء الضوء على أهم المبادرات المجتمعية التى اطلقها البنك إبان أزمة كورونا، وكيف ساعد بنك القاهرة اصحاب العمالة اليومية والتى تعتبر الاكثر تضرراً جراء الاحداث الحالية، ودور البنك فى دعم قطاع الصحة بمصر ضمن مسئوليته المجتمعية؟





منذ بداية أزمة كورونا، اتخذ بنك القاهرة العديد من الإجراءات للدعم المجتمعى فى خطوة تعكس ايمان البنك الراسخ بأهمية تكثيف الجهود، ومساندة خطط الدولة المصرية للتصدى لفيروس كورونا وتداعياته الإقتصادية، وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للشرائح الأكثر تضرراً وخاصة العمالة اليومية التى تأثرت نتيجة انتشار فيروس كورونا، حيث قام البنك بضخ 40 مليون جنيه لدعم العمالة اليومية المتضررة ومساندتها فى تخطى الفترة الراهنة ضمن فعاليات المبادرة القومية التى أطلقها إتحاد بنوك مصر.

كما قام البنك بدعم ومساندة القطاع الطبى من خلال تجهيز مبنى للحجر الصحى للمصابين بفيروس كورونا تابع لمؤسسة أهل مصر للتنمية، وتزويده بكافة الإحتياجات اللازمة لتقديم الدعم الطبى اللازم للمصابين، وذلك بطاقة إستيعابية 200 سرير.

إلى جانب توفير أجهزة تنفس صناعى لغرف العزل والرعاية المركزة بالمستشفيات الأكثر إحتياجاً فى

مختلف المحافظات وخاصة محافظات الوجه القبلى للتعافى من فيروس كورونا الوبائي بالتعاون مع بنك الشفاء المصرى، والمشاركة فى توفير الوقاية اللازمة للأطباء وطاقم التمريض المصري من خلال إمداد المستشفيات الأكثر إحتياجاً بالأطقم والكمامات الطبية الوقائية لتجنب العدوى لصالح مستشفيات القصر العينى.

وحرصنا على توفير المساعدات الغذائية العاجلة لنحو 22 ألف أسرة من فئة العمالة غير المنتظمة والتى

تأثرت بشكل كبير من الأحداث الراهنة.

وإيماناً من البنك بأهمية حملات التوعية بإعتبارها خير علاج، شارك البنك فى رعاية مبادرة

"متطوعى شباب مصر" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتى تستهدف إطلاق حملات توعية مكثفة بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية لرفع درجة الوعى بين المواطنين بالطرق والإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

2.

ما هى الخطوات التى اتبعها البنك لمواجهة كورونا من خلال استخدامه لجميع وسائل التكنولوجيا الحديثة منذ بداية الأزمة؟

يعمل بنك القاهرة وفقاً لإستراتيجية متكاملة لتلبية إحتياجات ومتطلبات العملاء على مستوى الأفراد

والشركات، وذلك من خلال إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصالحهم المالية، كما أن الحفاظ على صحة وسلامة العملاء والعاملين تأتى فى صدارة أولويات البنك.

ومع بداية انتشار فيروس كورونا حرص البنك على إتخاذ البنك العديد من الإجراءات الوقائية الإستباقية

بما يتوافق مع توجيهات البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن، ومن أبرزها زيادة الإعتماد على التكنولوجيا الرقمية والتى أثبتت نجاحها فى مواجهة التحديات الراهنة والتى شهدت تزايداً فى إقبال العملاء عليها كبديل آمن للتوافد على فروع البنوك.

ويحرص بنك القاهرة على التوسع فى مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يسعى البنك إلى تنويع

منتجات التجزئة المصرفية، والعمل على تطويرها، حيث ارتفعت طلبات العملاء للاشتراك فى خدمة الإنترنت البنكى خلال أزمة كورونا لتفوق215% بنهاية شهر أغسطس 2020 مقارنة بنهاية 2019 بما يعكس وعى العملاء بأهمية التحول الرقمى وتقليل التوافد على الفروع فى ظل الظروف الراهنة، كما قام البنك بإطلاق خدمات الموبايل البنكى للعملاء ، كما يجرى العمل على إطلاق خدمات الإنترنت البنكى للشركات.





3.

رجاء القاء الضوء على البنية التكنولوجية للبنك بشكل عام وخطط البنك فى اطار التحول الرقمى خاصة وأنكم من اكثر البنوك اهتماماً بالتطوير الشامل المعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة وكيف ساعد ذلك على مواجهه الازمة الحالية؟

يتصدر التحول الرقمى والشمول المالى إستراتيجية بنك القاهرة،حيث يسعى بنك إلى تنويع منتجات

التجزئة المصرفية، والعمل على تطويرها بإستمرار، مع التركيز على الخدمات الرقمية بهدف التقليل من توافد المواطنين بالفروع عبر باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية أبرزها خدمات الموبايل البنكى، والإنترنت البنكى للأفراد للشركات، ومحفظة الهاتف المحمول "قاهرة كاش"، وخدمة قبول المدفوعات عبر الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع QRcode .

وقد شهد النصف الأول من العام الجارى إستمرار توسع البنك فى مجال الخدمات الرقمية، حيث قام البنك

بطرح تطبيق الموبايل البنكى BDC Mobile Banking عبر المتاجر الإلكترونية المختلفة للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى أنه تم إتاحة معاملات الشراء عبر الانترنت على جميع أنواع بطاقات بنك القاهرة عن طريق خاصية الكود الآمن 3D Secure، وجار العمل على تطوير خدمة الإنترنت البنكي لإضافة خدمات جديدة والتطوير الشامل لخدمة التليفون البنكي IVR ، بالإضافة إلى العمل على تقديم خدمات جديدة مثل خدمة التواصل عبر الواتس آب عن طريق إتاحة خدمة التواصل التفاعلي chatbot.

كما قام البنك بعمليات التطوير الشامل لخدمة قاهرة كاش من خلال تيسير إجراءات الإشتراك الذاتي

بالخدمة من خلال تطبيق محفظة قاهرة كاش والذي يوفر الإشتراك والإستخدام الفوري للخدمة دون الحاجة لزيارة الفرع، كما تم إضافة إمكانية الاشتراك عبر موقع بنك القاهرة الالكتروني، إلى جانب إضافة خدمة الإستعلام عن أقساط القروض المختلفة المقدمة من بنك القاهرة ودفعها عبر محفظة قاهرة كاش، وخدمة الدفع المجمع عبر شركة بنوك مصر.

وفى مجال بطاقات الائتمان، بلغ اجمالى عدد البطاقات بنهاية النصف الاول من عام 2020 نحو 119 ألف بطاقة بزيادة قدرها 16% برصيد يقدر بنحو 559 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 46% عن عام 2019، فيما بلغت اجمالى محفظة بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما بأنواعها فى نهاية النصف الأول 2.3 مليون بطاقة بزيادة مقدارها 21% مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2019، وتزايد الإقبال على استخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار بنسبة زيادة مقدارها 134% مقارنة بالربع الاول من نفس العام.

كما عقد بنك القاهرة شراكة حصرية مع شركة "Cashless Plus" الشركة المصرية المتخصصة في خدمات البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وبموجب تلك الشراكة ينفرد البنك بالتواجد الحصري داخل الوحدات المرورية بالتعاون مع الشركة وإتاحة بطاقة "ميزة "القاهرةOPLUS " بهدف تخفيف العبء على المواطنين فى

سداد مدفوعاتهم المالية الحكومية والمرورية عن طريق مندوبى الشركة ، إلى جانب ما تقدمه البطاقة من مزايا استخدامها فى عمليات التسوق الإلكترونى ودفع المشتريات بطريقة آمنة وسهلة.

إلى جانب البدء فى تطبيق نظام مكافآت بنك القاهرة الذى يتيح للعملاء تعظيم الإستفادة من مشترياتهم

والحصول على نقاط تمكنهم من استخدامها للحصول على Cashback وفى حجز الفنادق والسفر، إلى جانب طرح تطبيق الهاتف Pay with Reward الذى يتيح استخدام النقاط فى اى مكان فى العالم على الفور لبطاقات "ماستر كارد الإئتمانية" دون الحاجة للتواصل مع مركز الاتصال.





4.

رجاء القاء الضوء على شكل الإجراءات الاحترازية التى يتبعها البنك حاليا فى فروعه المختلفة للحد من انتشار كورونا؟

انطلاقاً من الحرص الدائم على صحة وسلامة العملاء والعاملين، اتجه البنك على تطبيق كافة الإجراءات

الازمة التى تراعى أقصى معايير الحماية، حيث يعد إرتداء الكمامات شرط أساسى لدخول العملاء للفروع، كما تعد شرطاً أساسياً للعاملين أيضاً ويتم متابعة تطبيق كافة الإجراءات بصورة مستمرة عن طريق الإدارات المعنية، كما يحرص البنك على توفير أدوات التعقيم اللازمة بالفروع والمركز الرئيسي، إلى جانب توفير القفازات الطبية على ماكينات الصراف الآلى فى كافة أنحاء الجمهورية، ، مع تنظيم الإجتماعات الداخلية

والخارجية عبر الـ "conference calls "، وتأجيل التدريب الداخلي في مراكز التدريب وتفعيل منظومة التدريب عن بعد"E-Learning"

لكافة البرامج التدريبية.

ولم تتوقف إسهامات البنك عند هذا الحد بل أمتدت لتشمل إطلاق حملات توعية مكثفة بين العاملين منذ

بداية الأزمة عبر نشر لافتات بجميع فروع البنك والمركز الرئيسي وإرسال رسائل إلكترونية للعاملين على البريد الإلكترونى لتوعية العاملين بسبل الوقاية والإرشادات الواجب اتباعها لتجنب الإصابة بالفيروس والقواعد العامة لمكافحة انتقال العدوي، كما يواصل بنك القاهرة القيام بعمليات التعقيم المستمر لكافة إدارات البنك

وشبكة فروعه فى مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تقسيم العاملين الى عدة فرق متجانسة تقوم بآداء الأعمال المصرفية من أماكن مختلفة حرصاً على إستمرارية الأعمال والحفاظ على معدل الآداء وجودة الخدمة، وتأتى التدابير الاحترازية التي يتخذها البنك بما يتماشي مع توجهات الدولة وحرصها على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى.





5.

ملف كورونا أبرز الدور المجتمعى الحقيقى للبنك فى دعم الشعب المصرى فى

أزماته ..رجاء التعقيب..

المسئولية المجتمعية تأتى فى صدارة أولويات البنك، ونحرص دوماً على مراعاة البعد المجتمعى فى كافة السياسات والإجراءات التى نتبناها.

وقد نجح بنك القاهرة فى إطلاق العديد من المبادرات فى مختلف القطاعات وفى مقدمتها، التدريب والتشغيل

وخلق فرص العمل، التعليم، الصحة، التغذية، الأبحاث الطبية والعلمية، الثقافة،مبادرات تنمية القرى، وقوافل الخير، ومبادرات تمكين المرأة والشباب وذوى الإحتياجات الخاصة وغيرها، إلى جانب الدور المجتمعى للبنك فى مواجهة كافة الأزماتوالتحديات وأخرها أزمة كورونا كما سبق وأشرنا.

كما تأتى الإستدامة البيئية من أهم المحاور الرئيسية التى تقوم عليها إستراتيجية البنك فى مجال العمل

المجتمعى بإعتبارها أحد أهم أعمدة التنمية، حيث قام البنك بإطلاق مبادرته "بى جرين bgreen بالتزامن مع مبادرة السيد الرئيس "اتحضر للأخضر"، والتى تركز على تحقيق الإستدامة البيئية عبر عدة مشروعات أبرزها مشروع إعادة تدوير المخلفات داخل 150 مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومبادرة تنظيف الشواطئ بقرى الساحل الشمالى والشواطئ العامة بالأسكندرية، ومشروع تنظيف نهر النيل، ومبادرة "الأسطح الخضراء" لتشجيع الشباب على زراعة الأسطح بإعتبارها مشروعات تدر دخل مستدام وتسهم فى تحقيق الإكتفاء الذاتى، إلى جانب تبنى مشروع إعادة تدوير المنتجات الإلكترونية بالبنك،



وجار العمل حالياً على تجهيز بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة للترويج للسياحة عن طريق حملة ترويجية للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية تحت شعار "إيكو إيجيبت.

ونحرص دوماً على أن تكون المبادرات التى يتبناها البنك نابعة من الإحتياجات الفعلية لمجتمعنا،

كما نراعى تحقيق عنصر الإستدامة بصفة رئيسية لتحقيق التنمية المجتمعية.

6.

رجاء القاء الضوء على خطوات إستخدام الإنترنت البنكى.

أتاح بنك القاهرة خدمة الاشتراك في خدمة الأنترنت البنكي عبر الموقع الالكتروني لبنك القاهرة للاشتراك في الخدمة إلكترونياً، ثم التحدث مع مركز الإتصال لتفعيل الخدمة في أسرع وقت أو بزياره اقرب فرع للبنك وملء طلب نموذج الإشتراك فى الخدمة البنكيةعبر الإنترنت

كما يمكن للعملاء الجدد اختيار الاشتراك في خدمة الأنترنت البنكي من خلال نموذج فتح الحساب الخاص بالعميل في بداية التعامل مع البنك.

7.

وأيضا خطوات استخدام القاهرة كاش خاصة فى هذة المرحلة التى يسعى ملايين

المواطنين لإستخدام كل الادوات التكنولوجية فى التعاملات البنكية.

انطلاقاً من حرص البنك على تيسير إجراءات الاشتراك الذاتي بالخدمة من خلال تطبيق محفظة "قاهرة

كاش" طرح البنك إمكانية الإشتراك والإستخدام الفوري للخدمة دون الحاجة لزيارة الفرع، كما تم إضافة إمكانية الإشتراك عبر موقع بنك القاهرة الإلكتروني، كما تم إضافة خدمة الاستعلام عن أقساط القروض المختلفة المقدمة من بنك القاهرة ودفعها عبر المحفظة.