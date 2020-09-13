برلماني: نظام مجموعات التقوية الرسمية تحد من ظاهرة الدروس الخصوصية

أشاد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب بنظام مجموعات التقوية الرسمية الذى تعتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تطبيقه لطلاب الصف الثالث الإعدادى والصف الثالث ثانوى والذى تتولى تنظيمه الإدارة التعليمية وليست المدرسة ليكون من حق الطالب أن يختار أي معلم في الإدارة، وليس في المدرسة فقط،مشيرا إلى أن نظام مجموعات التقوية الرسمية تحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.





وناشد " مرشد " فى بيان أصدره اليوم، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إعلان جميع تفاصيل هذا المشروع المهم خاصة أن الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفتى أعلن أن مدير الإدارة ومجلس الآباء والأمناء يحدد سعر الحصة، لمدة ساعتين والحد الأدنى 15 جنيها والحد الأقصى 85 جنيها وأن المعلم سيحصل على الثمن في الحصة الثانية، ومدة الحصة ساعتين ومدير الإدارة يحدد مدارس بعينها ويزودها بأجهزة تكييف وبنية تكنولوجية ويستفيد من معامل المدرسة، نظير أن 85% يحصل عليها المعلم و15% تحصل عليها المدرسة والإدارة.

وتساءل النائب عاصم مرشد قائلا: هل هذه المعلومات صحيحة ؟ وهل تم أخذ رأى المعلمين من خلال نقابة المعلمين بشأن هذا النظام ؟ وماهو الموقف بالنسبة للصفوف التعليمية الأخرى سواء مرحلة التعليم الأساسى والصفين الأول والثانى بالثانوى العام ؟