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شعبية أردوغان في النازل.. أحمد موسى يعرض فيديو لزعيم المعارضة التركي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:17 م
زعيم المعارضة التركي
زعيم المعارضة التركي
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حمزة شعيب
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لزعيم المعارضة التركي كمال "كليجدار أوغلوا"، والذي هدد فيه أردوغان بسبب سياساته الاقتصادية.

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الناس في تركيا مش لاقية تاكل، وشعبية أردوغان في النازل".

ودعا زعيم المعارضة في تركيا، إلى اجتماع طارئ لحزب الشعب الجمهوري التركي؛ بشأن التوترات في شرق المتوسط بين تركيا واليونان.

وبحسب صحيفة "أحوال" التركية، دعا زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس التنفيذي للحزب لمناقشة آخر التطورات في شرق البحر المتوسط، حيث يتطلع حزب الشعب الجمهوري إلى تقييم آخر التطورات في المنطقة في اجتماع استثنائي.

وتأتي دعوة كليجدار أوغلو في الوقت الذي سحبت فيه تركيا اليوم الأحد، سفينة التنقيب "اوروك ريس" من المياه المتنازع عليها في شق البحر المتوسط، عائدة إلى المياه بالقرب من مقاطعة أنطاليا الجنوبية وسط توترات في المنطقة بين أثينا وأنقرة بشأن الموارد الهيدروكربونية.

سجل حزب الشعب الجمهوري انتقاده للحكومة بسبب سياستها الخارجية في المنطقة، قائلًا إن حزب العدالة والتنمية يجر البلاد إلى أزمة.

في الشهر الماضي ، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعب الجمهوري بالوقوف إلى جانب أثينا في النزاع و"اتخاذ نبرة وسائل الإعلام اليونانية (الانتقادية)".

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