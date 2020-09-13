وزير خارجية لوكسمبورج: مصر تسير على الطريق الصحيح مع الرئيس السيسي

قال جان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، إننا نقوم بممارسة ضغوط سياسية هائلة على تركيا لسحب المرتزقة من ليبيا.





وأضاف " أسلبورن"، أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كل التقدير للرئيس السيسي لالتزامه بأقصى درجات الهدوء في ليبيا.





وأشار إلى أن ليبيا أزمة شديدة التعقيد، ونريد نزع أسلحة كل الميليشيات، لأن انهيار ليبيا يعني أن أوروبا ستعاني من موجة من الإرهابيين والنازحين.





وأكد جان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، أن العالم العربي يمر بما مر به الاتحاد الأوروبي، داعيًا العرب إلى أن يستغلوا وحدة اللغة والثقافة من أجل تحقيق الاتحاد.





وأردف «دون مصر لا يمكن أن تتحرك الأمور في المنطقة العربية، لذا نتابع كما يدور بها».





وأشار إلى أنه يجب العمل معا لتحقيق أكبر قدر من المنفعة المشتركة التي تعود على الشعوب، مؤكدا أن مصر تسير على الطريق الصحيح مع الرئيس السيسي وعلى جميع الأصعدة بعد السقوط خلال فترة حكم الإخوان.





واستطرد «مساعدة مصر يجب أن تتم من خلال زيادة الاستثمارات الأوروبية هناك»، مؤكدا أن مصر دولة قوية متماسكة وتعمل بجدية، ويجب أن نقف بجانبها، ومصر تخطت نقطة البداية وتسير بقوة على الطريق الصحيح.



