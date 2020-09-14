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أخبار العالم

الهند تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:05 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الإثنين، تسجيل أكثر من 92 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال 24 ساعة فقط. 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل أعلى إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" يومية، في العالم، وذلك بتسجل 307 ألف 930 إصابة خلال 24 ساعة فقط. 

وقالت المنظمة إنها سجلت أكثر من 5500 حالة وفاة حول العالم ليصل إجمالي الوفيا حول العالم أكثر من 910 ألف حالة وفاة. 

وكان أكبر تسجيل للإصابات في العالم من نصيب الهند يليها الولايات المتحدة ثم البرازيل. 

وسجل العالم حتى الأن أكثر من 29 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، أكثر من نصفها في أمريكا اللاتينية. 
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