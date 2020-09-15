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رياضة

الرابع على التوالي .. مصر المقاصة يفوز على نادي مصر بثلاثية نظيفة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:22 م
لاعبو مصر المقاصة
لاعبو مصر المقاصة
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حسام الحارتي
واصل نادي مصر المقاصة صحوته في الدوري المصري بتحقيق الانتصار الرابع على التوالي عقب الفوز على نادي مصر بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري. 


وأحرز عمرو مرعي  هدف اللقاء الأول  في الدقيقة "16"،  بعد استغلال خطأ مدافع نادي مصر داخل منطقة الجزاء لينفرد بحارس المرمي ويحرز الهدف الأول. 

وفي الدقيقة 92  وقبل نهاية المباراة  تمكن شيميلس بيكيلي من إحراز الهدف الثاني  بعد صناعة من محمد إبراهيم داخل منطقة الجزاء ليتمكن من تسديدها أقصي يمين حارس نادي مصر لتسكن الشباك.

وعاد صلاح ريكو في الدقيقة "95"، ليتمكن من وضع الهدف الثالث في شباك نادي مصر لينهي المباراة .

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمود حمدي

 

الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن

 

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم

 

الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي.

وتمكن مصر المقاصة من الحصول على ثلاثة نقاط ليتواجد في المركز الـ 6 برصيد 36 نقطة بينما تواجد نادي مصر في المركز الـ17 برصيد 19 نقطة".

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