الرابع على التوالي .. مصر المقاصة يفوز على نادي مصر بثلاثية نظيفة

واصل نادي مصر المقاصة صحوته في الدوري المصري بتحقيق الانتصار الرابع على التوالي عقب الفوز على نادي مصر بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري.





وأحرز عمرو مرعي هدف اللقاء الأول في الدقيقة "16"، بعد استغلال خطأ مدافع نادي مصر داخل منطقة الجزاء لينفرد بحارس المرمي ويحرز الهدف الأول.





وفي الدقيقة 92 وقبل نهاية المباراة تمكن شيميلس بيكيلي من إحراز الهدف الثاني بعد صناعة من محمد إبراهيم داخل منطقة الجزاء ليتمكن من تسديدها أقصي يمين حارس نادي مصر لتسكن الشباك.





وعاد صلاح ريكو في الدقيقة "95"، ليتمكن من وضع الهدف الثالث في شباك نادي مصر لينهي المباراة .