الرابع على التوالي .. مصر المقاصة يفوز على نادي مصر بثلاثية نظيفة

واصل نادي مصر المقاصة صحوته في الدوري المصري بتحقيق الانتصار الرابع على التوالي عقب الفوز على نادي مصر بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري.
وأحرز عمرو مرعي هدف اللقاء الأول في الدقيقة "16"، بعد استغلال خطأ مدافع نادي مصر داخل منطقة الجزاء لينفرد بحارس المرمي ويحرز الهدف الأول.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن
خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم
الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي.