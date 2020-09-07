عمرو مرعي يتقدم للمقاصة على الاتحاد بهدف فى الشوط الأول بالدوري المصري

ويخوض المقاصة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمود حمدي





الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن





خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد إبراهيم





الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي.



بينما يلعب الاتحاد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي خط الدفاع: مروان النجار وعمر الميدانى ومحمود رزق والسيد سالم. خط الوسط: نور السيد ومروان عطية وكريم الديب. خط الهجوم: عبدالغنى محمد وأحمد راشد ورزاق سيسيه.



نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة فى التقدم على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد خلال أحداث الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن بملعب الإسكندرية فى إطار لقاءات الجولة الـ 25 من منافسات الدوري المصري الممتاز.جاء هدف المقاصة الوحيد فى الشوط الأول عن طريق عمرو مرعي فى الدقيقة 29 .