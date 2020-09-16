وقوع جرحى.. انفجار عبوة ناسفة قرب سوق خضار بمدينة درعا السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجار متوسط الشدة في مدينة درعا، جنوب سوريا، جراء انفجار عبوة ناسفة قرب سوق الخضار في حي المطار ضمن أحياء المدينة.





وأكد المرصد أن الانفجار أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.





وكان مسلحون مجهولون عمدوا إلى اغتيال أحد عناصر الفيلق الخامس الذي أنشأته روسيا، وذلك عبر إطلاق النار عليه في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء.





وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 667.



