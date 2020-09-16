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أخبار العالم

وقوع جرحى.. انفجار عبوة ناسفة قرب سوق خضار بمدينة درعا السورية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:17 م
انفجار عبوة ناسفة
انفجار عبوة ناسفة قرب سوق خضار بمدينة درعا السورية
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دعاء أبوهشيمة
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجار متوسط الشدة في مدينة درعا، جنوب سوريا، جراء انفجار عبوة ناسفة قرب سوق الخضار في حي المطار ضمن أحياء المدينة.

وأكد المرصد أن الانفجار أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

وكان مسلحون مجهولون عمدوا إلى اغتيال أحد عناصر الفيلق الخامس الذي أنشأته روسيا، وذلك عبر إطلاق النار عليه في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 667.

ووصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 447 ، وهم: 122 مدنيا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى و78 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا "تسويات ومصالحات".
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