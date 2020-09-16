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كورونا لن توقفنا عن الحياة ..لاشين إبراهيم: انتخابات الشيوخ جرت بصورة مشرفة لمصر

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:31 م
المستشار لاشين ابراهيم،
المستشار لاشين ابراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
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فرح علاء الخولي
قال المستشار لاشين ابراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه في عام 2014 رسخ الدستور قواعد المشاركة السياسية والقيم الديمقراطية وفعل الحق في المشاركات السياسية المختلفة، ووفقا لتعديلات 2019 تم اقرار فتح الغرفة الثانية لمجلس التشريع وهو مجلس الشيوخ.

وتابع المستشار لاشين ابراهيم، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لاعلان نتائج جولة الاعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، ان الدولة وفقت في إنهاء الجولة الثانية وانتخابات مجلس الشيوخ في ظل أزمة تفشي جائحة كورونا في العالم كله، وان هذا هو قدر مصر ودور شعبها الوفي الذي يفي دائما بعهده مع وطنه.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ان الشعب المصري يأبى ان يوقفه الوباء عن الحياة، لافتا الى ان اجهزة الدولة والجهات المعنية قامت بترتيب الانتخابات وخرجت بالصورة التي تصدرت المشاهد والقنوات والشوارع وكانت صورة مشرفة جدا.

وذكر انه الجولة الأولى للانتخابات انتهت بنتيجتها، وعقبتها جولة ثانية في 14 دائرة للمقاعد المخصصة للفردي، وأجريت الجولة الثانية خارج مصر بومي الاحد والاثنين الموافقين 6 و 7 سبتمبر، وداخل مصر على مدار يومي الثلاثاء والاربعاء الموافقين 8 و9 من الشهر ذاته

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