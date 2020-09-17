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أخبار العالم

يفتقد إلى الرجولة والمروءة.. رئيس مجلس الأمة الكويتي يصف أحد الأعضاء

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:22 م
مرزوق الغانم رئيس
مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي
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محمود نوفل
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أنه لن يسمح لأي شخص بالإعتداء علي اي سيدة سواء كان من الاسرة الحاكمة في الكويت او غيرهن من النساء الفضليات حيث قال: كرئيس للمجلس ووفقا لصلاحياتي لن أسمح باستخدام أسماء نساء فاضلات من الأسرة الحاكمة أو خارجها وإقحامهن بشكل يفتقد إلى الرجولة والمروءة في اتون الابتزاز السياسي.

جاء ذلك ردًا من الغانم علي عضو مجلس الأمة الكويتي محمد المطير قد اساء الي الشيخة العنود الأحمد أثناء مرافعته باستجواب وزير الداخلية الكويتي.

وقال "الغانم" في تصريحات صحفية له اليوم: ردي على إساءة النائب محمد المطير ملزم لأنه أقحم اسم سيدة فاضلة يحترمها كل الكويتيين في خلافات سياسية يجب إبعادها عن النساء الفاضلات حيث ادعى بأني شطبت مدحًا للسيدة الفاضلة الشيخة العنود الأحمد، وهي سيدة يجمع عليها كل الكويتيين بالمحبة وبطيبها وخيرها وتحظى باحترام الجميع، وهي بعيدة عن السياسة، إلا أنه أقحمها وذكر اسمها مع أسماء سيدات فاضلات بمرافعته الهزلية باستجواب وزير الداخلية.

وأضاف: المطير حاول أن يصور بأنه تم شطب مدح في هذه السيدة التي تستحق أكثر من المدح، لكن ما ذكره لم يكن مدحًا وإنما كان بصيغة مدح يقصد به الإساءة ولا يخرج ما ذكره عن أمرين كلاهما سيئ وكنت تحاول إحراج رئيس مجلس الوزراء بذكر محارمه وأسماء نساء في أسرته أثناء هجومك الفج عليه وهذا عمل أقل ما يقال عنه بأنه لا رجولة فيه أو ذرة مروءة

وتابع : إذا أردت أن تهاجم رئيس الوزراء أو أي سياسي فهاجمه بشخصه ودلل على كلامك بمستندات أو بأدلة أو بحجج مقنعة، لكن أن تذكر أسماء نساء فاضلات ومنهم السيدة الشيخة العنود لإحراج سمو رئيس الوزراء فهذا عمل ليس فيه مرجلة أو مروءة، ولذلك شطب ، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته أيا كان سواء من الأسرة الحاكمة أو من خارجها، ومن يحدد الإدانة من البراءة في دولة المؤسسات هو القضاء العادل وليس أنا ولا غيري، ونحن نتمنى السلامة والبراءة للجميع

واستطرد: الدفاع عن أي شخص أو متهم يكون بالدفاع عن أفعاله وأعماله ويحكم عليه بالإدانة أو بالبراءة بناء على عمله وليس بناء على من هي خالته أو من هي عمته أو من هي جدته مع احترامي لكل الشخوص والأسماء فالمادة 29 من الدستور واضحة بأن الناس متساوون بالكرامة الإنسانية وأمام القانون ولا يوجد أحد أعلى من أحد، ووفق هذه المقاييس فجهات التحقيق لا تسألك ماذا فعلت ولا تحكم عليك بعملك ولكن أول ما تسألك منو خالتك أو منو عمتك أو منو جدتك وبناء عليه تقرر إذا كنت بريئا أو مدانا

كما طالب الشعب الكويتي برصد الأكاذيب والإشاعات التي تحاول بعض الأدوات أن تروجها الآن وأعاهدكم بأني سأكشف بعد فض دور الانعقاد الكثير مما يحدث في المشهد السياسي بالأدلة والبراهين

واختتم تصريحاته قائلاً: سيفض دور الانعقاد بعد استجواب رئيس مجلس الوزراء وسأحاول أن تكون هناك جلسة خاصة أو أكثر إن سمح لنا الوقت، فيوم الثلاثاء القادم سيكون استجواب رئيس الوزراء والأربعاء سيخصص للقوانين وبعدها سيفض دور الانعقاد بناء على تداعيات جلسة الثلاثاء.
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