جامعة عين شمس تشارك في المؤتمر الافتراضي الأول لمنظمة QS العالمية

جامعة عين شمس شارك اليوم قطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي تحت رعاية أد. محمود المتيني رئيسشارك اليوم قطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس فى مؤتمر QS maple 2020 ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف عرض ملف الجامعة وما حققته من إنجازات خلال السنوات الماضية في مجال التصنيف الدولي عامة و تصنيفQS خاصة.صرحت بذلك أ.د. شهيرة سمير مدير قطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي بالجامعة.





وأضافت أنه تم خلال المؤتمر إلقاء محاضرة بعنوان Defying the norm: anew initiative for asu to boost intervationalization





شارك في المؤتمر أ.د مصطفى رفعت مدير إدارة العلاقات الدولية و أ.د. شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين و أ.د.تامر النادى مدير إدارة المنح و المشروعات وأ.د ريم الكباريتى مدير إدارة الخريجين و الدكتور أحمد البنا المدرس مدير إدارة التصنيف الدولى بالجامعة.





حيث تم استعراض نبذة عن تاريخ الجامعة و تصنيفها دوليًا باعتبارها مؤسسة أكاديمية ذات سمعة دولية عريقة .