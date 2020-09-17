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تعليم

جامعة عين شمس تشارك في المؤتمر الافتراضي الأول لمنظمة QS العالمية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:19 م
المؤتمر الافتراضي
المؤتمر الافتراضي الأول لمنظمة QS العالمية
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حسام الفقي
تحت رعاية أد. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس شارك اليوم قطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس فى مؤتمر QS maple 2020 ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس،  بهدف عرض ملف الجامعة وما حققته من إنجازات خلال السنوات الماضية في مجال التصنيف الدولي عامة و تصنيفQS خاصة.صرحت بذلك أ.د. شهيرة سمير مدير قطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي بالجامعة.

وأضافت أنه تم خلال المؤتمر إلقاء محاضرة بعنوان  Defying the norm: anew initiative for asu to boost  intervationalization 

شارك في المؤتمر أ.د مصطفى رفعت مدير  إدارة العلاقات الدولية و أ.د. شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين و أ.د.تامر النادى مدير إدارة المنح و المشروعات وأ.د ريم الكباريتى مدير إدارة الخريجين   و الدكتور أحمد البنا المدرس مدير إدارة التصنيف الدولى بالجامعة.

حيث تم استعراض نبذة عن تاريخ الجامعة و تصنيفها دوليًا باعتبارها مؤسسة أكاديمية ذات سمعة دولية عريقة .
كما تم استعراض دور كل إدارة من إدارات القطاع و ما تسعى لتحقيقه من رؤية مستقبلية .
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