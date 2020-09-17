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تعليم

التعليم العالي: ١٠ آلاف طالب وطالبة يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي 2020/2021

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:53 ص
تنسيق 2020
تنسيق 2020
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نهلة الشربيني
أعلن أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ١٠ آلاف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.


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وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.


جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح اليوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر، وينتهى مساء الاثنين الموافق ٢١ سبتمبر الجاري.

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