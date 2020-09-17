عقوبات أمريكية على شركتين في لبنان بسبب حزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على شركتين في لبنان وأحد الأفراد لصلاتهم بحزب الله، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية".





وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الخزانة الأمريكية أدرجت كل من شركتي "أرش" و"معمار" واللبناني سلطان خليفة أسعد نائب رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" على قائمة العقوبات لعلاقته بـ "حزب الله".





وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت في وقت سابق، فرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين، على خلفية ضلوعهما في الفساد ودعمهما لحزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة الأمريكية منظمة إرهابية.





وبحسب قناة سكاي نيوز، فإن العقوبات الأمريكية طالت الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس، وعلي حسن خليل.





وأشار وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في بيان إلى أن "الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتاخحة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه".



