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أخبار العالم

عقوبات أمريكية على شركتين في لبنان بسبب حزب الله

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:39 م
عقوبات أمريكية على
عقوبات أمريكية على شركتين في لبنان بسبب صلتهم بـ حزب الله
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على شركتين في لبنان وأحد الأفراد لصلاتهم بحزب الله، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الخزانة الأمريكية أدرجت كل من شركتي "أرش" و"معمار" واللبناني سلطان خليفة أسعد نائب رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" على قائمة العقوبات لعلاقته بـ "حزب الله".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت في وقت سابق، فرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين، على خلفية ضلوعهما في الفساد ودعمهما لحزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة الأمريكية منظمة إرهابية.

وبحسب قناة سكاي نيوز، فإن العقوبات الأمريكية طالت الوزيرين السابقين  يوسف فنيانوس، وعلي حسن خليل.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في بيان إلى أن "الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتاخحة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه".

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر: "ننظر بشكل مستمر في العقوبات على قيادات حزب الله والمنخرطين معهم وهؤلاء المشمولون بالعقوبات قدموا مساعدات عينية لحزب الله وفوائد اقتصادية، وقد مكنهم الفساد من المضي في أعمالهم، وهذه رسالة لمن يتعاون مع حزب الله".
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