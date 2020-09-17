المالية تعلن عن 10 فائزين بمسابقة فكرتك مصلحتك

أعلن الدكتور محمد معيط ، وزير المالية عن فوز ١٠ متسابقين بمسابقة فكرتك مصلحتك التي تنفذها وزارة المالية لتحفيز الموظفين لتحسين وتيرة العمل.





قال معيط خلال فعاليات المسابقة التي تنظمها الوزارة بحضور الدكتور إيهاب ابو عيش،نائب الوزير للسياسات الضريبية والجمركية و احمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية الكلية و رضا عبدالقادر القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب و السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك ؛ إنه تقرر توزيع جوائز مالية قدرها ١٠ آلاف جنيه للفائزين.





أوضح ان الوزارة تثمن جهود وسائل الإعلام في المشاركة المجتمعية لدعم وتيرة العمل داخل الوزارة المشاركة بإيجابية وابراز الانجازات والتركيز علي الشباب وتجديد الدماء في الحكومة.





كشف عن اختيار معاونيين اثنين لرئيس مصلحة الضرائب بالإضافة للاعلان عن نائبين للمصلحة خلال الفترةالقادمة.



