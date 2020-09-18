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حوادث

تبادلا إطلاق النار مع الشرطة.. إصابة عنصر إجرامى خطر وهروب آخر إلى الزراعات بأسيوط

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:04 م
تبادلا اطلاق النار
تبادلا اطلاق النار مع الشرطة
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مصطفى الرماح

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط (رشاش جرينوف وعدد50طلقة نارية من ذات العيار ، بندقية آلية وعدد 6خزن لذات السلاح وعدد 175طلقة نارية من ذات العيار ، 2 دراجة نارية ) فى حملة أمنية إستهدفت ( إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة - مقيمان بناحية المعابدة الشرقية دائرة المركز ) وذلك بمحل إختبائهما بأحد المنازل الكائنة بذات القرية محل إقامتهما .

ولدى وصول القوات بالقرب من مكان إختبائهما بادر المذكورين بإطلاق أعيرة نارية تجاهها وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معهما بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران.

 وأسفر التعامل عن هروب أحدهما إلى منطقة الزراعات المتاخمة متخليًا عن السلاح النارى الذى كان بحوزته ، وأمكن ضبط الآخر وتبين إصابته بطلق نارى "سطحى" .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى تكثيف الجهود لضبط العنصر الهارب .

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وبخاصة حائزى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة والهاربين من تنفيذ أحكام الجنايات .

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