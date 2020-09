جامعة عين شمس في أسبوع.. فعاليات أول أيام المرحلة الثالثة للتنسيق.. والطلاب يشاركون السيسي في افتتاح المنشآت التعليمية عبر الفيديو كونفرانس

وزارة التعليم العالي في أسبوع

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، فعاليات أول أيام المرحلة الثالثة للتنسيق، بالإضافة إلى عدد من الأحداث المهمة.

بدأت امس معامل التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس فى استقبال طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ /٢٠٢١ فى أول أيام المرحلة وسط تشديد على اتباع إجراءات الوقاية والامان .

وشدد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لضمان حماية وسلامة المترددين على معامل التنسيق من طلاب وأولياء أمورهم، وكذلك كافة العاملين فى التنسيق.

شهدت معامل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس اقبالا كثيفا من الطلاب راغبى التنسيق وسط اجراءات احترازية متبعة من الامن الادارى وامناء المعامل للحد من خطر ڤيروس كورونا والحفاظ على التباعد الاجتماعى.

كما انطلقت اليوم الخميس أعمال التنسيق للمرحلة الثالثة بكلية الآداب بجامعة عين شمس حيث استقبلت الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين فى الدور الثانى لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت:

وتستمر المرحلة الثالثة لمدة 5 أيام تنتهي يوم الاثنين المقبل، وسط استمرار فى اتباع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة مع توافد الطلاب على معامل التنسيق الالكتروني بالكلية.

وفى معامل كلية الهندسة – جامعة عين شمس كان إقبال طلاب المرحلة الثالثة كثيفا لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية فى المرحلة الثالثه من التنسيق ، ووفرت الكلية مكان لانتظار الطلاب وأولياء الأمور.

وقال الدكتور ضياء عبد المجيد القائم باعمال عميد الكلية الهندسه بضرورة توفير إجراءات الوقاية، والإمكانيات اللازمة من معامل وفرق عمل لمساعدة الطلاب فى تسجيل رغباتهم.

واكد ضياء عبد المجيد أن المعامل تستقبل الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعه عصرًا طوال أيام التنسيق بما فى ذلك أيام الاجازات.





وفى معامل التنسيق الالكتروني بكلية البنات بجامعة عين شمس كان إقبال الطلاب المرحلة الثالثه الناجحين فى الثانوية العامة متوسطًا، حيث خصصت الكلية معملين مجهزين بعدد (٥٠) جهاز حاسب آليا متصلة بشبكة الإنترنت، وكذلك وفرت فريق عمل تم اختياره من ذوى الخبرة فى هذا المجال لخدمة الطلاب ومساعدتهم لتلبية احتياجاتهم فى تسجيل الرغبات، هذا بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات من قبل الطلاب والتساؤلات من قبل الطلاب وأولياء امورهم

ووجهت الدكتورة رقية شلبى عميدة كلية البنات بضرورة الحرص على ارتداء الطلاب والمشرفين الكمامات الطبية وتحقيق التباعد الاجتماعى.

اما كلية الزراعة بجامعة عين شمس فتوافد الطلاب الطلاب من الساعات الأولى لعمل معامل التنسيق الالكتروني بكلية الزراعة لتسجيل رغباتهم وسط حزمة من الاجراءات الوقائية لضمان سلامتهم.

يذكر ان الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%. حيث تم فتح معامل التنسيق الالكتروني اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

ويبلغ عدد الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب الشعبة العلمية والشعبة الأدبية نحو 60 ألف مكان شاغر معظمهم لطلاب المرحلة الشعبة العلمية متاحين من خلال موقع التنسيق الالكترونى 2020 على بوابة الحكومة المصرية.

تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس شارك اليوم قطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس فى مؤتمر QS maple 2020 ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف عرض ملف الجامعة وما حققته من إنجازات خلال السنوات الماضية في مجال التصنيف الدولي عامة و تصنيفQS خاصة.صرحت بذلك أ.د. شهيرة سمير مدير قطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي بالجامعة.

وأضافت أنه تم خلال المؤتمر إلقاء محاضرة بعنوان Defying the norm: anew initiative for asu to boost intervationalization

شارك في المؤتمر أ مصطفى رفعت مدير إدارة العلاقات الدولية ود. شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين ود. تامر النادى مدير إدارة المنح والمشروعات ود. ريم الكباريتى مدير إدارة الخريجين والدكتور أحمد البنا المدرس مدير إدارة التصنيف الدولى بالجامعة.

تم استعراض نبذة عن تاريخ الجامعة و تصنيفها دوليًا باعتبارها مؤسسة أكاديمية ذات سمعة دولية عريقة، كما تم استعراض دور كل إدارة من إدارات القطاع و ما تسعى لتحقيقه من رؤية مستقبلية .

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، عددا من المنشآت التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة وفد من طلاب جامعة عين شمس وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والاستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف العقيد ا.ح محمد رمضان مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة عين شمس ، حيث نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع جامعة عين شمس زيارة وفد طلاب الجامعه

وجاءت الزيارة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للارتقاء بمستوى الوعي رفع روح الولاء والإنتماء لدي طلاب الجامعات ومشاهده المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة.

افتتح الرئيس السيسي جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، كما افتتح الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة كنموذج للجامعات الدولية في العاصمة.

كان ذلك بحضور الدكنور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ، الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.

وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات القومية للتعليم العالي.